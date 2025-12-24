Китаянка оставила стабильную карьеру ради экстремального спорта
Ее целеустремленность привела к титулу первой женщины – представительницы Китая на чемпионате мира по пощечинам Power Slap UFC, передает China Morning Post.
Выпускница престижной Центральной академии изящных искусств Дин начинала как художница:
- писала картины маслом;
- построила карьеру в гейм-девелопменте, зарабатывая около 300 тыс. юаней, или около 43 тыс. долларов в год.
Однако несколько лет назад она случайно открыла для себя мир единоборств. Увлекшись, она решила кардинально изменить жизнь, уволилась с работы и стала профессиональным бойцом ММА.
Фото: Instagram/miamiaoding
С 2016 года Дин провела 26 профессиональных боев, из которых 18 стали победными для нее. Тем не менее путь к успешной карьере дался девушке нелегко. В 2019 году она сломала руку на тренировке за границей, но, перенеся операцию, продолжила готовиться без перерыва. Чтобы оплачивать тренировки и жизнь, она проводила по 13 индивидуальных занятий в день.
В августе 2025 года Дин официально подписала контракт с Power Slap. Это дисциплина, в которой соперники по очереди наносят друг другу удары открытой ладонью.
"В 2023 году UFC запустил Power Slap, что сделало спорт более регулируемым и снизило риск травм. Когда я узнала, что три мои бывшие партнерши по тренировкам присоединились к соревнованиям, я подумала: "Я тоже могу это сделать", – рассказала она.
В октябре на турнире Power Slap 16 в Абу-Даби Дин дебютировала против опытной американки Дестини Маккаббин, но была дисквалифицирована за случайное нарушение. Несмотря на поражение, спортсменка считает этот опыт победой над страхом и демонстрацией своей силы.
Дин отмечает, что в новом направлении ее привлекла именно спортивная, а не шоу-версия формата, которая позволяет проверить характер и стойкость.
