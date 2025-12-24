#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
510.18
601.91
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
510.18
601.91
6.51
Спорт

Китаянка оставила стабильную карьеру ради экстремального спорта

Slap fighting среди женщин, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 08:52 Фото: Instagram/miamiaoding
33-летняя Дин Мяо бросила свою привычную работу арт-директора в китайской игровой индустрии и стала профессионально заниматься боевыми искусствами, сообщает Zakon.kz.

Ее целеустремленность привела к титулу первой женщины – представительницы Китая на чемпионате мира по пощечинам Power Slap UFC, передает China Morning Post.

Выпускница престижной Центральной академии изящных искусств Дин начинала как художница:

  • писала картины маслом;
  • построила карьеру в гейм-девелопменте, зарабатывая около 300 тыс. юаней, или около 43 тыс. долларов в год.

Однако несколько лет назад она случайно открыла для себя мир единоборств. Увлекшись, она решила кардинально изменить жизнь, уволилась с работы и стала профессиональным бойцом ММА.

Фото: Instagram/miamiaoding

С 2016 года Дин провела 26 профессиональных боев, из которых 18 стали победными для нее. Тем не менее путь к успешной карьере дался девушке нелегко. В 2019 году она сломала руку на тренировке за границей, но, перенеся операцию, продолжила готовиться без перерыва. Чтобы оплачивать тренировки и жизнь, она проводила по 13 индивидуальных занятий в день.

В августе 2025 года Дин официально подписала контракт с Power Slap. Это дисциплина, в которой соперники по очереди наносят друг другу удары открытой ладонью.

"В 2023 году UFC запустил Power Slap, что сделало спорт более регулируемым и снизило риск травм. Когда я узнала, что три мои бывшие партнерши по тренировкам присоединились к соревнованиям, я подумала: "Я тоже могу это сделать", – рассказала она.

В октябре на турнире Power Slap 16 в Абу-Даби Дин дебютировала против опытной американки Дестини Маккаббин, но была дисквалифицирована за случайное нарушение. Несмотря на поражение, спортсменка считает этот опыт победой над страхом и демонстрацией своей силы.

Дин отмечает, что в новом направлении ее привлекла именно спортивная, а не шоу-версия формата, которая позволяет проверить характер и стойкость.

Недавно в Иране две тысячи женщин приняли участие в марафоне без хиджабов и других головных уборов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Китаянка решила собрать "зодиакальный набор" из детей
18:43, 23 ноября 2024
Китаянка решила собрать "зодиакальный набор" из детей
Легендарный австралиец возобновляет карьеру ради 16-летнего сына
17:25, 17 ноября 2025
Легендарный австралиец возобновляет карьеру ради 16-летнего сына
Бывшая 11-я ракетка мира Севастова возобновит карьеру
17:59, 25 ноября 2023
Бывшая 11-я ракетка мира Севастова возобновит карьеру
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: