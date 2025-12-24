Китаянка оставила стабильную карьеру ради экстремального спорта

33-летняя Дин Мяо бросила свою привычную работу арт-директора в китайской игровой индустрии и стала профессионально заниматься боевыми искусствами, сообщает Zakon.kz.

Ее целеустремленность привела к титулу первой женщины – представительницы Китая на чемпионате мира по пощечинам Power Slap UFC, передает China Morning Post.

Выпускница престижной Центральной академии изящных искусств Дин начинала как художница:

писала картины маслом;

построила карьеру в гейм-девелопменте, зарабатывая около 300 тыс. юаней, или около 43 тыс. долларов в год.

Однако несколько лет назад она случайно открыла для себя мир единоборств. Увлекшись, она решила кардинально изменить жизнь, уволилась с работы и стала профессиональным бойцом ММА.

Фото: Instagram/miamiaoding

С 2016 года Дин провела 26 профессиональных боев, из которых 18 стали победными для нее. Тем не менее путь к успешной карьере дался девушке нелегко. В 2019 году она сломала руку на тренировке за границей, но, перенеся операцию, продолжила готовиться без перерыва. Чтобы оплачивать тренировки и жизнь, она проводила по 13 индивидуальных занятий в день.

В августе 2025 года Дин официально подписала контракт с Power Slap. Это дисциплина, в которой соперники по очереди наносят друг другу удары открытой ладонью.

"В 2023 году UFC запустил Power Slap, что сделало спорт более регулируемым и снизило риск травм. Когда я узнала, что три мои бывшие партнерши по тренировкам присоединились к соревнованиям, я подумала: "Я тоже могу это сделать", – рассказала она.

В октябре на турнире Power Slap 16 в Абу-Даби Дин дебютировала против опытной американки Дестини Маккаббин, но была дисквалифицирована за случайное нарушение. Несмотря на поражение, спортсменка считает этот опыт победой над страхом и демонстрацией своей силы.

Дин отмечает, что в новом направлении ее привлекла именно спортивная, а не шоу-версия формата, которая позволяет проверить характер и стойкость.

Недавно в Иране две тысячи женщин приняли участие в марафоне без хиджабов и других головных уборов.