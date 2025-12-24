#Казахстан в сравнении
Спорт

Талант из Актобе получил высокую награду от теннисных экспертов Европы

Ахмади Маханов, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 12:41 Фото: ktf.kz
14-летний воспитанник актюбинской школы тенниса Ахмади Маханов награжден премией "Лучший зарубежный игрок года" от Европейской теннисной ассоциации, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ФТК, молодой актюбинец в 2025 году показывал стабильно высокие результаты, что позволило ему завершить сезон на 24-м месте рейтинга Европейской теннисной ассоциации (Tennis Europe Tour) среди игроков до 16 лет.

Маханов завоевал один титул в одиночном разряде категории "Супер" престижного турнира "Кубок Короля" в Стокгольме (Швеция), плюс три трофея в парных состязаниях: Кубок Авеню, Тим Эссон и Брселав Оупен. Также он стал финалистом одного турнира Tennis Europe в одиночке.

Ахмади является воспитанником школы тенниса Актобе и сейчас числится в академии Team Kazakhstan, где его тренирует Павел Цой.

Здесь стоит отметить, что данную премию казахстанцы берут не впервые. Ранее ее получали Ансар Ниеткалиев, Ева Корышева, Даниэль Тазабеков, Зангар Нурланулы и Зара Даркен.

Ряд этих теннисистов вскоре уже выступят на Открытом чемпионате Австралии-2026 в юниорской категории.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
