14-летний казахстанский теннисист сотворил историю на турнире в США

Воспитанник актюбинской школы тенниса Ахмади Маханов стал первым казахстанским игроком, который пробился в полуфинал престижных соревнований Eddie Herr-2025, сообщает Zakon.kz.

Утром 5 декабря на кортах Майами (США) на суперпрестижном юношеском турнире Eddie Herr среди игроков до 14 лет стали известны полуфиналисты.

К радости казахстанских любителей тенниса, в этом списке оказался уроженец Актобе Ахмади Маханов, став первым в истории казахстанским юниором, кому удалось пробиться в полуфинал данных состязаний.

В четвертьфинале он вырвал победу у четвертой ракетки турнира – китайца Ванга Боши – со счетом 6:2, 7:6 (13:11). Теперь в полуфинале Ахмади ждет представитель Венесуэлы Мехис Игнасио.

Хорошие результаты на этом турнире также показали и другие казахстанские теннисисты. Айым Канагатова начала соревнования с квалификации и дошла до третьего круга. Ансару Ниеткалиеву совсем немного не хватило для выхода в полуфинал.

Турнир Eddie Herr – всемирно популярный среди юниоров, который проводится ежегодно в четырех возрастных категориях на площадках знаменитой Академии Ника Боллетьери.

Здесь собираются около полутора тысяч лучших теннисистов со всего мира. В свое время через этот турнир прошли выдающиеся игроки, такие как Роджер Федерер, Мария Шарапова, Энди Роддик, Давид Налбандян, Анна Курникова и другие.

