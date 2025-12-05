14-летний казахстанский теннисист сотворил историю на турнире в США
Утром 5 декабря на кортах Майами (США) на суперпрестижном юношеском турнире Eddie Herr среди игроков до 14 лет стали известны полуфиналисты.
К радости казахстанских любителей тенниса, в этом списке оказался уроженец Актобе Ахмади Маханов, став первым в истории казахстанским юниором, кому удалось пробиться в полуфинал данных состязаний.
В четвертьфинале он вырвал победу у четвертой ракетки турнира – китайца Ванга Боши – со счетом 6:2, 7:6 (13:11). Теперь в полуфинале Ахмади ждет представитель Венесуэлы Мехис Игнасио.
Хорошие результаты на этом турнире также показали и другие казахстанские теннисисты. Айым Канагатова начала соревнования с квалификации и дошла до третьего круга. Ансару Ниеткалиеву совсем немного не хватило для выхода в полуфинал.
Турнир Eddie Herr – всемирно популярный среди юниоров, который проводится ежегодно в четырех возрастных категориях на площадках знаменитой Академии Ника Боллетьери.
Здесь собираются около полутора тысяч лучших теннисистов со всего мира. В свое время через этот турнир прошли выдающиеся игроки, такие как Роджер Федерер, Мария Шарапова, Энди Роддик, Давид Налбандян, Анна Курникова и другие.
