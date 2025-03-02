13-летний теннисист из Актобе стал обладателем "Кубка короля Швеции"

Воспитанник актюбинской школы тенниса 13-летний Ахмади Маханов стал чемпионом турнира серии Tennis Europe "Супер" категории среди игроков до 14 лет, который прошел в Стокгольме, сообщает Zakon.kz.

Ахмади в финале обыграл француза Самуэля Дакасена, занимающего в рейтинге Tennis Europe 10-е место, со счетом 6:2, 6:7, 6:3.

В 2015 году этот же самый турнир Kungens Kanna & Drottningens Pris выиграл Тимофей Скатов. В финальном поединке казахстанец тогда победил британца Джека Дрейпера 6:4, 6:2.

Ахмади Маханов – первый полностью подготовленный в Казахстане игрок, выигравший "Кубок короля Швеции". Ахмади в настоящее время тренируется в академии Team Kazakhstan.

Kungens Kanna & Drottningens Pris на призы королевской семьи Швеции и королевского теннисного клуба Швеции традиционно проводят на хардовых кортах. Данный турнир считается одним из старейших в мире. "Кубок Короля" (Kungens Kanna) разыгрывают с 1901 года. В свое время здесь побеждала бывшая первая ракетка мира, 11-кратный победитель турниров "Большого шлема" Бьорн Борг. Также здесь играли Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Джек Дрейпер и многие другие.

Ранее сообщалось, что 13-летний теннисист из Актобе Ахмади Маханов вышел в финал турнира на призы короля Швеции.