Спорт

Казахстанка Аян Турсын проведет бой с японкой за чемпионский титул

Турсын - Мацуда, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 06:25 Фото: Instagram/ayantursyn1
Казахстанская спортсменка Аян Турсын получила шанс завоевать чемпионский титул в американском промоушене смешанных единоборств Cage Fury Fighting Championships (CFFC), сообщает Zakon.kz.

Ее соперницей станет непобежденная японка Арица Мацуда, которая последний поединок выиграла в проекте Road to UFC. Анонс предстоящего боя, который состоится в рамках турнира CFFC 150 6 февраля в Филадельфии, опубликовала Аян Турсын на своей странице в Instagram.

На кону – вакантный пояс в минимальном весе.

Фото: Instagram/ayantursyn1

Для 31-летней Турсын этот бой станет дебютом в CFFC. Ранее она выступала в лигах Octagon и Dala Fighting Championship. Она – призер чемпионатов мира по рукопашному бою и бронзовая медалистка Азиады-2022 по ушу-саньда.

Минимальный вес в CFFC традиционно считается трамплином в UFC, потому что все три прежние чемпионки дивизиона впоследствии освобождали пояс ради контракта с ведущим промоушеном мира.

"Победа в предстоящем бою может открыть аналогичный путь и для Аян Турсын", – уверены казахстанские болельщики спортсменки.

В Китае 33-летняя Дин Мяо бросила свою привычную работу арт-директора в игровой индустрии и стала профессионально заниматься боевыми искусствами.

Фото Алия Абди
Алия Абди
