Спорт

Названы победители республиканской спортивной премии "Үздік – 2025"

Лучшая спортсменка РК, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 14:42 Фото: Instagram/balkibekovaas
Министерство туризма и спорта Республики Казахстан по итогам 2025 года провело торжественную церемонию награждения лауреатов республиканской премии "Үздік – 2025", сообщает Zakon.kz.

Премия направлена на поощрение лучших атлетов, тренеров, специалистов, спортивных организаций и представителей отрасли, внесших значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в стране.

Фото: telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

По решению конкурсной комиссии в номинации "Лучший спортсмен года" награды удостоены Алуа Балкибекова, двукратная чемпионка мира по боксу среди женщин и серебряный призер Кубка мира, а также борец греко-римского стиля Айдос Султангали – чемпион Азии, двукратный бронзовый призер и победитель мирового первенства.

В номинации "Лучший тренер года" лауреатами стали Долкунжан Камеков – личный тренер Алуы Балкибековой, а также Райымбек Габиден – наставник Айдоса Султангали.

Фото: telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Победителем в номинации "Лучший спортивный регион" признана Кызылординская область. По итогам года численность населения, систематически занимающегося спортом, достигла 377 тысяч человек, что составляет 44,6 процента жителей региона. В области активно развивалась спортивная инфраструктура и были достигнуты высокие результаты на республиканских и международных соревнованиях.

В номинации "Лучший инструктор спорта в сельской местности" награжден Сержан Баденов – инструктор Кумарыкского округа Жамбылской области за вклад в развитие массового спорта, организацию соревнований и вовлечение сельской молодежи в регулярные занятия физической культурой.

Категорию "Лучший сельский тренер" выиграл Владимир Шалыгин, тренер по лыжным гонкам из Костанайской области, который подготовил спортсменов национальной и областной сборных, а также чемпионов и призеров ЧРК.

Фото: telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

В номинации "Лучший детский тренер" награжден Хислат Мамметов, тренер по вольной борьбе, воспитанница которого Мадхия Усманова стала чемпионкой мира среди юниоров U-17 на чемпионате мира в Афинах.

В номинации "Лучший прорыв в спорте" награду получил футболист клуба "Кайрат" Дастан Сатпаев.

17-летний форвард в следующем году продолжит свою карьеру в лондонском "Челси".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
