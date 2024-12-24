Ербол Мырзабосынов вручил премии лучшим в спортивной сфере по итогам 2024 года

Министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов 24 декабря наградил лауреатов ежегодной премии "Үздік-2024" на торжественной церемонии в Астане, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении министр подчеркнул, что 2024 год стал знаковым для казахстанского спорта. Спортсмены страны добились выдающихся успехов на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже, а также на других международных соревнованиях.

"Этот год ознаменовался историческими достижениями на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже. Дзюдоист Елдос Сметов завоевал первое в истории Независимого Казахстана олимпийское золото по дзюдо. Впервые казахстанский гимнаст, Нариман Курбанов, поднялся на олимпийский пьедестал, а Давид Дегтярёв стал двукратным паралимпийским чемпионом в пауэрлифтинге. Парадзюдоистка Акмарал Науатбек также принесла стране олимпийское золото", – отметил министр.

Также 2024 год запомнился организацией в Астане V Всемирных игр кочевников, в которых приняли участие представители 89 стран. Казахстанская сборная заняла первое место в общекомандном зачете.

В числе победителей премии "Үздік-2024" оказались как спортсмены, так и тренеры, меценаты и спортивные организации. Лучшими спортсменами года названы дзюдоист Елдос Сметов и паралимпиец Давид Дегтярев, а в номинации "Жылдың үздік жаттықтырушысы" победили Жылгелдиев Ғалымжан и Колесников Юрий.

Специальной премией имени Сейдахмета Бердикулова отмечены спортивные журналисты Жандос Айтбайулы (телеканал "Хабар"), Куаныш Нурданбекулы (газета "Егемен Қазақстан") и Назерке Султанбек (сайт Sport+).

Премия "Үздік-2024" организована Министерством туризма и спорта при поддержке генерального спонсора — АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и Фонда поддержки туризма и спорта.

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