Официально: Дастан Сатпаев продолжит карьеру в "Челси"

10 февраля алматинский футбольный клуб "Кайрат" и лондонский "Челси" достигли договоренности о трансфере 16-летнего казахстанского нападающего Дастана Сатпаева, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба четырехкратных чемпионов Казахстана, Дастан Сатпаев после достижения совершеннолетия официально присоединится к английскому клубу.

До конца лета 2026 года молодой игрок будет выступать за "Кайрат".

Уроженец Алматы Сатпаев в восьмилетнем возрасте поступил в Академию "Кайрата", где прошел все этапы подготовки.

За два сезона в QJ League он сыграл 28 матчей, где забил 26 голов и сделал 10 ассистов. Впоследствии он был назван самым ценным игрок QJ League – 2024.

Провел четыре матча в Юношеской лиге УЕФА, отметившись голом и одной передачей.

В мае 2024 года, в возрасте 15 лет, Дастан стал самым молодым игроком в истории "Кайрата", который дебютировал за основную команду.

Тем временем будущий клуб молодого казахстанца заработал больше всех в мире на трансферах за последние 10 лет.