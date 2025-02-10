#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
511.18
530.6
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
511.18
530.6
5.28
Спорт

Официально: Дастан Сатпаев продолжит карьеру в "Челси"

Футбол Переход Челси, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 15:45 Фото: Instagram/f.c.kairat
10 февраля алматинский футбольный клуб "Кайрат" и лондонский "Челси" достигли договоренности о трансфере 16-летнего казахстанского нападающего Дастана Сатпаева, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба четырехкратных чемпионов Казахстана, Дастан Сатпаев после достижения совершеннолетия официально присоединится к английскому клубу.

До конца лета 2026 года молодой игрок будет выступать за "Кайрат".

Уроженец Алматы Сатпаев в восьмилетнем возрасте поступил в Академию "Кайрата", где прошел все этапы подготовки. 

За два сезона в QJ League он сыграл 28 матчей, где забил 26 голов и сделал 10 ассистов. Впоследствии он был назван самым ценным игрок QJ League – 2024.

Провел четыре матча в Юношеской лиге УЕФА, отметившись голом и одной передачей.

В мае 2024 года, в возрасте 15 лет, Дастан стал самым молодым игроком в истории "Кайрата", который дебютировал за основную команду.

Тем временем будущий клуб молодого казахстанца заработал больше всех в мире на трансферах за последние 10 лет.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
"Сантьяго Бернабеу" приносит "Реалу" минимум 300 млн евро дохода в год
Спорт
15:13, Сегодня
"Сантьяго Бернабеу" приносит "Реалу" минимум 300 млн евро дохода в год
ФК "Челси" заработал больше всех на трансферах за последние 10 лет
Спорт
14:02, Сегодня
ФК "Челси" заработал больше всех на трансферах за последние 10 лет
Скандалом завершился матч чемпионата Турции с участием казахстанца Айымбетова
Спорт
12:32, Сегодня
Скандалом завершился матч чемпионата Турции с участием казахстанца Айымбетова
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: