Официально: Дастан Сатпаев продолжит карьеру в "Челси"
Как передает пресс-служба четырехкратных чемпионов Казахстана, Дастан Сатпаев после достижения совершеннолетия официально присоединится к английскому клубу.
До конца лета 2026 года молодой игрок будет выступать за "Кайрат".
Уроженец Алматы Сатпаев в восьмилетнем возрасте поступил в Академию "Кайрата", где прошел все этапы подготовки.
За два сезона в QJ League он сыграл 28 матчей, где забил 26 голов и сделал 10 ассистов. Впоследствии он был назван самым ценным игрок QJ League – 2024.
Провел четыре матча в Юношеской лиге УЕФА, отметившись голом и одной передачей.
В мае 2024 года, в возрасте 15 лет, Дастан стал самым молодым игроком в истории "Кайрата", который дебютировал за основную команду.
Тем временем будущий клуб молодого казахстанца заработал больше всех в мире на трансферах за последние 10 лет.