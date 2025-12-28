После первой части сезона Ануарбеков покинул "Женис"

Казахстанский нападающий Нурбол Ануарбеков перешел из "Жениса" в талдыкорганский "Жетысу", сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба столичного клуба, первую часть казахстанской Премьер-лиги-2025 года он отыграл в команде из Астаны, а затем на правах аренды перешел в состав "семиреченцев". Всего выходил на поле в 21 матче и отметился одним голом.

"Благодарим Нурбола за высокий профессионализм и страсть к победе и желаем успехов в дальнейшей спортивной карьере", – написала пресс-служба в Insrtagram.

27-летний Ануарбеков карьеру начинал в "Экибастузе", затем выступал за дубль павлодарского "Иртыша", "Аксу", кызылординский "Кайсар" и жезказганский "Улытау".

Отметим, что в столичном клубе в межсезонье сменился главный тренер, вместо украинского специалиста Андрея Демченко пришел казахстанец Али Алиев.