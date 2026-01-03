#Казахстан в сравнении
Спорт

"Жетысу" усилил атаку и оборону двумя футболистами

футбол, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 17:25 Фото: kazfootball.kz
Казахстанский нападающий Шокан Абзалов и центральный защитник Рафкат Аслан стали игроками талдыкорганского "Жетысу", сообщает Zakon.kz.

32-летний футболист Абзалов является воспитанником кызылординского футбола. В разные годы он выступал за "Кайсар", туркестанский "Туран", кокшетауский "Окжетпес", петропавловский "Кызылжар" и "Атырау".

В рамках казахстанской Премьер-лиги нападающий провел 136 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и тремя результативными передачами. В составе "Кайсара" Абзалов стал обладателем Кубка Казахстана в 2019 году.

Прошлый сезон форвард провел в составе "Турана", который по итогам чемпионата вылетел в Первую лигу. За туркестанский клуб он сыграл 21 матч и забил один гол.

Отдельно в клубе высказались о приходе в команду Аслана.

"Опытный центральный защитник Рафкат Аслан подписал контракт с родной командой и решил выступить в "Жетысу", – говорится в сообщении.

Футбольную карьеру он начал в 2012 году в составе клуба "Байтерек". Затем играл в "Тоболе", "Актобе", "Атырау и "Иртыше".

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Абзалова составляет 75 тысяч евро.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
