Спорт

ЧМ-2026 по футболу побил рекорды по количеству заявок на билеты

Футбол Рекорд Продаж, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 15:09 Фото: Instagram/fifaworldcup
На Всемирном спортивном саммите в Дубае (ОАЭ) президент FIFA Джанни Инфантино высказался по поводу последних разговоров насчет высоких цен на билеты предстоящего мирового первенства по футболу. При этом он отметил большой спрос на билеты среди фанатов, сообщает Zakon.kz.

Главный футбольный функционер мира заявил, что ЧМ-2026 побил рекорды по количеству заявок на билеты на матчи группового этапа. К этому часу у организации имеется более 150 млн заявок.

"За 15 дней получили 150 млн заявок со всего мира на покупку билетов. Каждый день предпродажной подготовки регистрировали в среднем по 10 млн запросов в день. Спрос в основном шел от болельщиков из США, Германии и Великобритании". Джанни Инфантино

Мундиаль 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех государств: США, Мексики и Канады.

"Без FIFA футбола не было бы в 150 странах. Футбол существует благодаря доходам, которые получаем от чемпионата мира и которые реинвестируем по всему миру. Ранее многие болельщики выражали недовольство по поводу высоких цен на билеты, которые значительно превышают стоимость билетов на предыдущие турниры ФИФА. Обострение ситуации произошло после информации о продаже парковочных пропусков". Джанни Инфантино

Действующими чемпионами мира по футболу является сборная Аргентины, которая три года назад в финале катарского турнира переиграла французскую дружину в серии пенальти.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
