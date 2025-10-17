Сколько билетов уже продано на ЧМ-2026 по футболу

16 октября c официальным заявлением выступил глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, который известил о первоначальном количестве реализованных билетов ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

По словам главного футбольного функционера планеты, к этому часу уже распродано больше миллиона билетов на предстоящие матчи чемпионата мира.

Заветные билеты на первом этапе реализации уже приобрели фанаты из более чем 200 стран мира.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех государств: США, Канады и Мексики. В соревновании лучших футбольных сборных мира примут участие 48 команд, которые будут распределены на 12 подгрупп по четыре в каждой.

В плей-офф мундиаля выйдут участники, которые заняли первые два места в квартете, а также восемь лучших команд с третьей позиции.

К этому моменту уже определены 28 сборных, которые завоевали путевки на будущий турнир.