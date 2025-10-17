#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
537.84
626.85
6.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
537.84
626.85
6.79
Спорт

Сколько билетов уже продано на ЧМ-2026 по футболу

Футбол Продажа Миллион Билетов, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 12:22 Фото: Instagram/fifaworldcup
16 октября c официальным заявлением выступил глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, который известил о первоначальном количестве реализованных билетов ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

По словам главного футбольного функционера планеты, к этому часу уже распродано больше миллиона билетов на предстоящие матчи чемпионата мира.

Заветные билеты на первом этапе реализации уже приобрели фанаты из более чем 200 стран мира.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех государств: США, Канады и Мексики. В соревновании лучших футбольных сборных мира примут участие 48 команд, которые будут распределены на 12 подгрупп по четыре в каждой.

В плей-офф мундиаля выйдут участники, которые заняли первые два места в квартете, а также восемь лучших команд с третьей позиции.

К этому моменту уже определены 28 сборных, которые завоевали путевки на будущий турнир.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Объявлена дата старта продаж билетов на ЧМ-2026 по футболу
15:19, 16 июля 2025
Объявлена дата старта продаж билетов на ЧМ-2026 по футболу
Названы предварительные цены на билеты ЧМ-2026 по футболу
15:46, 04 сентября 2025
Названы предварительные цены на билеты ЧМ-2026 по футболу
Каждый четвертый житель планеты смотрит ЧМ-2022 по футболу в Катаре
13:12, 09 декабря 2022
Каждый четвертый житель планеты смотрит ЧМ-2022 по футболу в Катаре
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: