Спорт

Названы предварительные цены на билеты ЧМ-2026 по футболу

Футбол Цены Билеты ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 15:46 Фото: Instagram/fifaworldcup
Международная федерация футбола (FIFA) анонсировала примерную ценовую политику билетов на предстоящий мундиаль с оговоркой, что стоимость будет меняться в зависимости от спроса и остатков, сообщает Zakon.kz.

Как информирует The Athletic, самый дешевый билет на матч ЧМ-2026 будет стоить 60 долларов, и это касается только группового этапа. А самый дорогой билет на финал будущего турнира обойдется зрителям в 6 730 долларов.

Но организаторы мундиаля уверяют, что эти суммы пока имеют предварительный характер. Возможно, ценовая политика может измениться до и после жеребьевки ЧМ-2026.

"Будем корректировать цены в зависимости от спроса и оставшихся запасов. ФИФА адаптируется к внутреннему рынку. В США и Канаде цены на мероприятия устанавливаются в соответствии со спросом на них".  Заявление ФИФА

Если до мирового футбольного форума еще далеко, то казахстанские болельщики сейчас загружены вопросом, как достать билеты на "матч мечты" между "Кайратом" и мадридским "Реалом".

Этот поединок в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА пройдет 30 сентября в Алматы.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
