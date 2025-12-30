#Казахстан в сравнении
Спорт

Знаменитая шахматистка в третий раз прославила Казахстан на чемпионате мира по блицу

Казахстанская шахматистка, спортсменка, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 04:59 Фото: Instagram/bibisarachess
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева одержала победу на чемпионате мира по блицу-2025. В поединке за титул она одолела Анну Музычук из Украины, сообщает Zakon.kz.

Три партии спортсменок завершились вничью, а в четвертой последней, казахстанка обыграла соперницу и стала чемпионкой.

Так, Бибисара Асаубаева стала трехкратной чемпионкой мира по блицу (2021, 2022, 2025). В ее активе также серебряная медаль чемпионата мира по рапиду 2021 года, титул чемпионки Азии и звание Заслуженного мастера спорта Республики Казахстан, присвоенное в 2023 году.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Бибисару Асаубаеву с победой на чемпионате мира.

"Бибисара Асаубаева вошла в историю мировых шахмат как выдающийся мастер и первая представительница Казахстана, ставшая трехкратной чемпионкой мира по блицу. Все шахматное сообщество Казахстана по праву гордится нашей соотечественницей, высоко поднявшей флаг нашего государства на глобальной арене. В знак признания замечательных достижений Бибисары Асаубаевой на международных турнирах и ее весомого вклада в развитие шахмат в нашей стране мною принято решение наградить ее орденом "Барыс" II степени", – говорится в поздравлении президента.

Ранее мы сообщали о том, что Казахстан выступил блестяще, но остался без "золота" на ЧМ-2025 по шахматам.

Аксинья Титова
