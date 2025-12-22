Казахстан выступил блестяще, но остался без "золота" на ЧМ-2025 по шахматам

В Анталье (Турция) завершился чемпионат мира по рапиду и блицу среди школьников (U-9 – U-17), где представители Казахстана завоевали 13 медалей серебряного и бронзового качества, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская делегация была представлена на мировом первенстве 47 молодыми шахматистами. Практически во всех возрастных категориях наши шахматисты показали характер и стабильно боролись за высшие медали до последнего дня турнира.

Однако фортуна была на стороне соперников, из-за чего казахстанцы не сумели надеть "золото" ЧМ-2025, уступив лишь по дополнительным коэффициентам.

И все же наша молодежь доказала, что является одной из шахматных держав планеты. В рапиде мы завоевали семь наград: три серебряные и четыре бронзовые.

В дисциплине блиц в активе сборной Казахстана шесть серебряных медалей.

Если суммировать призы, то в нашей копилке собралось 13 медалей с чемпионата мира: девять серебряных и четыре бронзовые, а также множество попаданий в топ-5 и топ-10.

