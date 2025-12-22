#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
517.66
606.49
6.44
Спорт

Казахстан выступил блестяще, но остался без "золота" на ЧМ-2025 по шахматам

Шахматы Итоги ЧМ-2025, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 17:00 Фото: Instagram/kzchessfederation
В Анталье (Турция) завершился чемпионат мира по рапиду и блицу среди школьников (U-9 – U-17), где представители Казахстана завоевали 13 медалей серебряного и бронзового качества, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская делегация была представлена на мировом первенстве 47 молодыми шахматистами. Практически во всех возрастных категориях наши шахматисты показали характер и стабильно боролись за высшие медали до последнего дня турнира.

Однако фортуна была на стороне соперников, из-за чего казахстанцы не сумели надеть "золото" ЧМ-2025, уступив лишь по дополнительным коэффициентам.

И все же наша молодежь доказала, что является одной из шахматных держав планеты. В рапиде мы завоевали семь наград: три серебряные и четыре бронзовые.

В дисциплине блиц в активе сборной Казахстана шесть серебряных медалей.

Если суммировать призы, то в нашей копилке собралось 13 медалей с чемпионата мира: девять серебряных и четыре бронзовые, а также множество попаданий в топ-5 и топ-10.

10 дней назад молодой талант из Турции Ягыз Каан Эрдогмуш побил рекорд короля шахмат Магнуса Карлсена.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Сборная Казахстана блестяще выступает на юниорском ЧМ-2025 по шахматам
15:01, 16 апреля 2025
Сборная Казахстана блестяще выступает на юниорском ЧМ-2025 по шахматам
Казахстанские школьники стали лучшими на мировом первенстве по шахматам
13:24, 24 апреля 2023
Казахстанские школьники стали лучшими на мировом первенстве по шахматам
10 золотых медалей и рекордный прорыв: триумф Казахстана в юношеских шахматах
11:37, 18 апреля 2025
10 золотых медалей и рекордный прорыв: триумф Казахстана в юношеских шахматах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: