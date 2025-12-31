Бибисара Асаубаева завоевала историческую путевку на турнир претенденток

Лучшая шахматистка Казахстана и трехкратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева впервые в истории нашей страны в 2026 году сразится на турнире претенденток на шахматную корону среди женщин, сообщает Zakon.kz.

Это стало известно после того, как накануне Асаубаева третий раз в своей карьере выиграла "золото" мирового первенства в дисциплине блиц.

По информации пресс-службы FIDE, победа в Катаре позволила Бибисаре стать последней восьмой участницей предстоящего отборочного турнира.

21-летняя уроженка Тараза станет первой шахматисткой из Казахстана, которая получит попытку сыграть за женскую шахматную корону.

Будущие состязания среди восьми претенденток состоятся с 28 марта по 16 апреля в Пейя (Кипр).

В соперники казахстанке достались гранды мировых шахмат: Чжу Цзиньэр и Тань Чжунъи (обе Китай), Дивья Дешмукх, Хампи Конеру и Вайшали Рамешбабу (все Индия), Александра Горячкина и Екатерина Лагно (обе Россия).

Победительница первого отборочного этапа далее уже сразится за титул с действующей 4-кратной чемпионкой мира – китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

"Было тяжело, но это потрясающе. Нелегко сделать это один раз, не говоря уже о трех. А еще пройти квалификацию на турнир претендентов – это захватывающе. Сейчас я немного отдохну, а в феврале начну подготовку к турниру претендентов". Бибисара Асаубаева

В финальном матче ЧМ-2025 по блицу Бибисара Ассаубаева одержала победу над Анной Музычук (Украина), где исход был решен только в последней партии.

После трех напряженных ничьих наша шахматистка воспользовалась преимуществом белых фигур и обыграла соперницу, которая не выдержала цейтнота.