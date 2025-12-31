#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
502.57
591.68
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
502.57
591.68
6.42
Спорт

Бибисара Асаубаева завоевала историческую путевку на турнир претенденток

Шахматы Чемпион Блиц, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 12:21 Фото: fide.com
Лучшая шахматистка Казахстана и трехкратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева впервые в истории нашей страны в 2026 году сразится на турнире претенденток на шахматную корону среди женщин, сообщает Zakon.kz.

Это стало известно после того, как накануне Асаубаева третий раз в своей карьере выиграла "золото" мирового первенства в дисциплине блиц.

По информации пресс-службы FIDE, победа в Катаре позволила Бибисаре стать последней восьмой участницей предстоящего отборочного турнира.

21-летняя уроженка Тараза станет первой шахматисткой из Казахстана, которая получит попытку сыграть за женскую шахматную корону.

Будущие состязания среди восьми претенденток состоятся с 28 марта по 16 апреля в Пейя (Кипр).

В соперники казахстанке достались гранды мировых шахмат: Чжу Цзиньэр и Тань Чжунъи (обе Китай), Дивья Дешмукх, Хампи Конеру и Вайшали Рамешбабу (все Индия), Александра Горячкина и Екатерина Лагно (обе Россия).

Победительница первого отборочного этапа далее уже сразится за титул с действующей 4-кратной чемпионкой мира – китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

"Было тяжело, но это потрясающе. Нелегко сделать это один раз, не говоря уже о трех. А еще пройти квалификацию на турнир претендентов – это захватывающе. Сейчас я немного отдохну, а в феврале начну подготовку к турниру претендентов".Бибисара Асаубаева

В финальном матче ЧМ-2025 по блицу Бибисара Ассаубаева одержала победу над Анной Музычук (Украина), где исход был решен только в последней партии.

После трех напряженных ничьих наша шахматистка воспользовалась преимуществом белых фигур и обыграла соперницу, которая не выдержала цейтнота.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Бибисара Асаубаева обратилась к болельщикам после исторического успеха
10:05, 25 сентября 2024
Бибисара Асаубаева обратилась к болельщикам после исторического успеха
Бибисара Асаубаева выиграла турнир Armageddon Women’s Chess Week-2023
10:52, 15 мая 2023
Бибисара Асаубаева выиграла турнир Armageddon Women’s Chess Week-2023
Бибисара Асаубаева оставила позади известных гроссмейстеров на турнире в Москве
11:34, 31 января 2023
Бибисара Асаубаева оставила позади известных гроссмейстеров на турнире в Москве
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: