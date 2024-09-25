Бибисара Асаубаева обратилась к болельщикам после исторического успеха

Лучшая шахматистка Казахстана Бибисара Асаубаева посвятила пост в Instagram исторической победе нашей сборной на Всемирной шахматной олимпиаде, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией, сделанной 24 сентября 2024 года, именитая спортсменка поблагодарила болельщиков за поддержку.

"Завершилась Всемирная шахматная олимпиада в Будапеште 2024! Наша молодая и перспективная сборная впервые за всю историю Казахстана поднялась на пьедестал и завоевала серебряную медаль! Я играла на первой доске, и мы с командой принесли стране в 2023 году "серебро" с чемпионата мира и сегодня – "серебро" на Всемирной олимпиаде по шахматам!... Спасибо за поддержку Sport Qory, Казахстанской федерации шахмат и нашим болельщикам!" – написала Асаубаева.

Бибисара подчеркнула, что гордится "быть достойным лидером сборной".

В комментариях казахстанцы поблагодарили Асаубаеву и шахматисток нашей сборной за "серебро":

"Огонь! Девочки, спасибо за игру!"

"Еще больших побед вам, девочки! Вы для нас лучшие!"

"Вы – наше будущее! Такая молодежь нужна нашей стране! Гордимся вами!"

"Поздравляю, Сара! Ты – прелесть! Горжусь тобой и твоей мамой! Вы – лучшие!"

"Бибисара, горжусь тобой! Это так трудно и ответственно, но вы справились! Все девочки – молодчинки!"

"Следил за боями на шахматных полях. Заварушка была знатная, и вы реально герои! Хорошая подготовка к 2026 году. Там надо брать первое место! С такой молодой, талантливой стрессоустойчивой командой все по плечу!"

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Всемирная шахматная олимпиада проходит каждые два года, и в 2024 году турнир прошел в Будапеште (Венгрия). В финальном туре женская сборная Казахстана сыграла вничью с командой США (2-2) и набрала 18 очков, пропустив вперед себя шахматисток из Индии. Таким образом, Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Амина Каирбекова, Ксения Балабаева и Алуа Нурман стали обладателями серебряной медали.

Сразу после завершения Всемирной шахматной олимпиады наших шахматисток поздравил президент Касым-Жомарт Токаев.

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Напомним, на прошлой Олимпиаде, которая прошла в Ченнаи (Индия) в 2022 году, женская команда Казахстана в лице Бибисары Асаубаевой, Жансаи Абдималик, Гулисхан Нахбаевой, Ксении Балабаевой и Назерке Нургали заняла пятое место.