Спорт

Мировые СМИ определили лучших спортсменов 2025 года

Лучшие Спортсмены Года, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 17:49 Фото: Instagram/mondo_duplantis, AitanaBonmati
По ежегодной традиции ведущие спортивные журналисты планеты назвали лучших атлетов мира. В голосовании приняли участие 836 журналистов из 121 страны, сообщает Zakon.kz.

По версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS), среди мужчин первое место занял двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом Арман Дюплантис (Швеция).

На ЧМ-2025 в Токио (Япония) прыгун в 14-й раз за карьеру обновил мировой рекорд. В ходе голосования журналистов "король прыжков" набрал 1182 очка.

Фото: Instagram/carlitosalcarazz

За Арманом расположился первый номер ATP – испанский теннисист Карлос Алькарас (784 очка). На третьей строчке разместился обладатель "Золотого мяча" – французский футболист Усман Дембеле (713).

Лучшие Спортсмены Года, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 17:49

Фото: Instagram/o.Dembele7

В голосовании на звание лучшей спортсменки мира не было равных обладательнице "Золотого мяча" – испанской футболистке Айтане Бонмати, которая набрала 824 очка.

Легкоатлетка из Кении Беатрис Чебет (453) заняла вторую строчку, а призовую тройку замкнула первая ракетка WTA Арина Соболенко (446) из Беларуси.

А на днях были названы победители казахстанской спортивной премии "Үздік – 2025".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
