Стрельба мирового класса: Казахстан готовится принять 500 спортсменов из 70 стран
Фото: olympic.kz
В Казахстане пройдет этап Кубка мира по стендовой стрельбе. Согревания пройдут в стрелковом клубе имени Александра Асанова в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
В ЭКМ примут участие более 500 спортсменов из 70 стран мира.
На турнире будет разыграно восемь комплектов медалей в дисциплинах "трап", "скит", а также в соревнованиях среди смешанных команд.
Этап пройдет со 2 по 11 мая.
Ранее сообщалось, что Арбер (Германия) в эти дни принимает юниорский чемпионат мира по биатлону. В рамках мирового первенства прошел спринт среди юношей и юниоров.
