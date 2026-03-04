#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Спорт

Стрельба мирового класса: Казахстан готовится принять 500 спортсменов из 70 стран

Казахстан примет этап Кубка мира по стендовой стрельбе, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 19:06 Фото: olympic.kz
В Казахстане пройдет этап Кубка мира по стендовой стрельбе. Согревания пройдут в стрелковом клубе имени Александра Асанова в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

В ЭКМ примут участие более 500 спортсменов из 70 стран мира.

На турнире будет разыграно восемь комплектов медалей в дисциплинах "трап", "скит", а также в соревнованиях среди смешанных команд.

Этап пройдет со 2 по 11 мая.

Ранее сообщалось, что Арбер (Германия) в эти дни принимает юниорский чемпионат мира по биатлону. В рамках мирового первенства прошел спринт среди юношей и юниоров.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
