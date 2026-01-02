Ушел из жизни легенда таджикского футбола Мухсин Мухаммадиев
В первый день Нового года на 60-м году жизни умер советский и таджикский футболист Мухсин Мухаммадиев, который прославился выступлениями за известные клубы и тренерской карьерой, сообщает Zakon..kz.
Данную информацию распространила Федерация футбола Таджикистана, добавив, что легендарный специалист ушел из жизни после тяжелой болезни.
"Мухсин Мухаммадиев внес неоценимый вклад в развитие таджикского футбола и навсегда останется в памяти болельщиков, коллег и учеников". Заявление ФФТ
Мухсин Муслимович получил широкую популярность в прошлом как нападающий душанбинского "Памира" и экс-главный тренер национальной сборной Таджикистана.
В бытность игрока он защищал честь известных московских команд "Спартак" и "Локомотив".
Он успел даже поработать в казахстанской Премьер-лиге, когда с 2015 по 2016 год возглавлял "Ордабасы" из Шымкента.
