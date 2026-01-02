#Казахстан в сравнении
Спорт

Ушел из жизни легенда таджикского футбола Мухсин Мухаммадиев

Футбол Умер Легенда, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 09:22 Фото: fft.tj
В первый день Нового года на 60-м году жизни умер советский и таджикский футболист Мухсин Мухаммадиев, который прославился выступлениями за известные клубы и тренерской карьерой, сообщает Zakon..kz.

Данную информацию распространила Федерация футбола Таджикистана, добавив, что легендарный специалист ушел из жизни после тяжелой болезни.

"Мухсин Мухаммадиев внес неоценимый вклад в развитие таджикского футбола и навсегда останется в памяти болельщиков, коллег и учеников". Заявление ФФТ

Мухсин Муслимович получил широкую популярность в прошлом как нападающий душанбинского "Памира" и экс-главный тренер национальной сборной Таджикистана.

В бытность игрока он защищал честь известных московских команд "Спартак" и "Локомотив".

Он успел даже поработать в казахстанской Премьер-лиге, когда с 2015 по 2016 год возглавлял "Ордабасы" из Шымкента.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
