Легенда казахстанского здравоохранения, гордость казахстанской медицины, академик Торегельды Шарманов умер на 94-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

Печальное известие подтвердили в Казахском национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова.

"25 мая ушел из жизни академик Торегельды Шарманов, обладатель звания "Қазақстанның Еңбек Ері" – высшей степени отличия Республики Казахстан, присвоенной за выдающиеся достижения в социально-гуманитарной сфере и огромный вклад в развитие здравоохранения", – рассказали в медицинской организации.

Торегельды Шарманович – выдающийся человек, специалист, к словам которого прислушивалась вся страна, академик, доктор медицинских наук, профессор. Автор второй Великой хартии мирового здравоохранения.

В течение 12 лет возглавлял Министерство здравоохранения республики и создал непревзойденную систему первичной медико-санитарной помощи.

С 1974 года являлся бессменным руководителем Казахской академии питания – одной из ведущих научных организаций республики.

В 2005 году академик Шарманов был удостоен высшей степени отличия Всемирной организации здравоохранения – премии Леона Бернара, обладателями которой за всю историю в мире было лишь 29 человек. Это своего рода Нобелевская премия в области здравоохранения.

Торегельды Шарманович обладал большим авторитетом не только у медицинской общественности Казахстана, но и среди интеллигенции, творческой молодежи, многих политиков и других граждан республики.

За свои 93 года академик Шарманов сделал очень много для страны и мира в целом.

В марте 2022 года за выдающийся вклад в гуманитарную сферу академику Торегельды Шарманову глава государства Касым-Жомарт Токаев присвоил звание "Қазақстанның Еңбек Ері".