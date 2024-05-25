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Ушел из жизни академик Торегельды Шарманов

Торегельды Шарманов, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 09:16 Фото: КазНМУ имени Асфендиярова
Легенда казахстанского здравоохранения, гордость казахстанской медицины, академик Торегельды Шарманов умер на 94-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

Печальное известие подтвердили в Казахском национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова.

"25 мая ушел из жизни академик Торегельды Шарманов, обладатель звания "Қазақстанның Еңбек Ері" – высшей степени отличия Республики Казахстан, присвоенной за выдающиеся достижения в социально-гуманитарной сфере и огромный вклад в развитие здравоохранения", – рассказали в медицинской организации. 

Торегельды Шарманович – выдающийся человек, специалист, к словам которого прислушивалась вся страна, академик, доктор медицинских наук, профессор. Автор второй Великой хартии мирового здравоохранения.

В течение 12 лет возглавлял Министерство здравоохранения республики и создал непревзойденную систему первичной медико-санитарной помощи. 

С 1974 года являлся бессменным руководителем Казахской академии питания – одной из ведущих научных организаций республики. 

В 2005 году академик Шарманов был удостоен высшей степени отличия Всемирной организации здравоохранения – премии Леона Бернара, обладателями которой за всю историю в мире было лишь 29 человек. Это своего рода Нобелевская премия в области здравоохранения. 

Торегельды Шарманович обладал большим авторитетом не только у медицинской общественности Казахстана, но и среди интеллигенции, творческой молодежи, многих политиков и других граждан республики. 

За свои 93 года академик Шарманов сделал очень много для страны и мира в целом.

В марте 2022 года за выдающийся вклад в гуманитарную сферу академику Торегельды Шарманову глава государства Касым-Жомарт Токаев присвоил звание "Қазақстанның Еңбек Ері".

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