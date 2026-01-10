#Казахстан в сравнении
События

Двух человек эвакуировали с трассы в области Жетысу

автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 12:04 Фото: скриншот видео
Сотрудники МЧС оказали помощь двум людям на трассе в области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, в Алакольском районе на 15-м километре автодороги Достык – Ушарал легковой автомобиль остановился из-за технической неисправности. Продолжить движение водителю не удалось.

Спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС области Жетысу прибыли на место и помогли двум гражданам. Их доставили в безопасное место, медицинская помощь не потребовалась.

В МЧС напомнили о необходимости учитывать погодные условия и соблюдать меры безопасности при поездках по загородным дорогам.

Ранее из-за метели на дорогах области Абай и ВКО понадобилась помощь спасателей.

