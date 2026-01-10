Двух человек эвакуировали с трассы в области Жетысу
Сотрудники МЧС оказали помощь двум людям на трассе в области Жетысу, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в МЧС, в Алакольском районе на 15-м километре автодороги Достык – Ушарал легковой автомобиль остановился из-за технической неисправности. Продолжить движение водителю не удалось.
Спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС области Жетысу прибыли на место и помогли двум гражданам. Их доставили в безопасное место, медицинская помощь не потребовалась.
В МЧС напомнили о необходимости учитывать погодные условия и соблюдать меры безопасности при поездках по загородным дорогам.
Ранее из-за метели на дорогах области Абай и ВКО понадобилась помощь спасателей.
