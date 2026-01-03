Бибисара Асаубаева после очередного триумфа записала победное видео и восхитила фанатов

Шахматистка Бибисара Асаубаева, которая недавно в третий раз прославила Казахстан на чемпионате мира по блицу, опубликовала в Instagram видео с завоеванными трофеями, вызвав бурную реакцию подписчиков, сообщает Zakon.kz.

На кадрах спортсменка предстала с наградами, напоминая о своей громкой победе.

Ролик вызвал множество восторженных комментариев.

Рада за тебя! Умничка, других слов нет!

Королева!

Лучшая!

Шикарная!

В финальном матче ЧМ-2025 по блицу Бибисара Асаубаева одержала победу над Анной Музычук (Украина), где исход был решен только в последней партии.



После трех напряженных ничьих наша шахматистка воспользовалась преимуществом белых фигур и обыграла соперницу, которая не выдержала цейтнота.