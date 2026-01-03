#Казахстан в сравнении
Спорт

Бибисара Асаубаева после очередного триумфа записала победное видео и восхитила фанатов

Бибисара Асаубаева, видео, победа, шахматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 23:05 Фото: Instagram/bibisarachess
Шахматистка Бибисара Асаубаева, которая недавно в третий раз прославила Казахстан на чемпионате мира по блицу, опубликовала в Instagram видео с завоеванными трофеями, вызвав бурную реакцию подписчиков, сообщает Zakon.kz.

На кадрах спортсменка предстала с наградами, напоминая о своей громкой победе.

Ролик вызвал множество восторженных комментариев.

  • Рада за тебя! Умничка, других слов нет!
  • Королева!
  • Лучшая!
  • Шикарная!

В финальном матче ЧМ-2025 по блицу Бибисара Асаубаева одержала победу над Анной Музычук (Украина), где исход был решен только в последней партии.

После трех напряженных ничьих наша шахматистка воспользовалась преимуществом белых фигур и обыграла соперницу, которая не выдержала цейтнота.

Айсулу Омарова
