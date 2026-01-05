#Казахстан в сравнении
Спорт

ПСЖ уступил "Лансу" лидерство после всех игр первого круга Лиги 1

Футбол ПСЖ Лига 1, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 10:53 Фото: Instagram/psg
В чемпионате Франции по футболу в высшем дивизионе завершились все матчи первого круга. По их итогам лучший клуб мира 2025 года ПСЖ оказался на втором месте, сообщает Zakon.kz.

Лидером турнирной таблицы стал "Ланс", который опередил команду Луиса Энрике всего лишь на один балл. Эксперты считают, что ПСЖ в ближайшее время снова вернет себе первую строчку в списке лучших клубов Франции.

В заключительном поединке первого круга действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА дома переиграл "Париж".

Победу со счетом 2:1 хозяевам поля принесли Дезире Дуэ и Усман Дембеле. У гостей с пенальти отличился Виллем Жеббель.

После этой встречи "Пари Сен-Жермен" с активом в 39 очков закрыл первый круг на второй строчке в турнирной таблице Лиги 1, пропустив вперед "Ланс" (40).

Призовую тройку замыкает "Марсель" (32), который серьезно отстал от главных соискателей в чемпионской гонке.

Неделю назад представители ПСЖ забрали большинство наград премии Globe Soccer Awards-2025.

