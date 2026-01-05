ПСЖ уступил "Лансу" лидерство после всех игр первого круга Лиги 1
Лидером турнирной таблицы стал "Ланс", который опередил команду Луиса Энрике всего лишь на один балл. Эксперты считают, что ПСЖ в ближайшее время снова вернет себе первую строчку в списке лучших клубов Франции.
В заключительном поединке первого круга действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА дома переиграл "Париж".
Победу со счетом 2:1 хозяевам поля принесли Дезире Дуэ и Усман Дембеле. У гостей с пенальти отличился Виллем Жеббель.
После этой встречи "Пари Сен-Жермен" с активом в 39 очков закрыл первый круг на второй строчке в турнирной таблице Лиги 1, пропустив вперед "Ланс" (40).
Призовую тройку замыкает "Марсель" (32), который серьезно отстал от главных соискателей в чемпионской гонке.
Неделю назад представители ПСЖ забрали большинство наград премии Globe Soccer Awards-2025.