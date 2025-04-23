#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
518.07
595.21
6.37
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
518.07
595.21
6.37
Спорт

ПСЖ установил новый рекорд среди клубов европейских лиг

Футбол Рекорд Европы, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 14:36 Фото: Instagram/psg
Лучший футбольный клуб Франции ПСЖ не проигрывает никому на выезде уже 39 матчей подряд, что является рекордом среди команд, выступающих в топ-5 европейских чемпионатов, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 23 апреля парижский коллектив в рамках 29-го тура Лиги 1 сыграл вничью на выезде с "Нантом" – 1:1.

Команда Луиса Энрике установила новый рекорд топ-5 лиг, не проигрывая на выезде на протяжении 39-ти игр подряд (30 побед и 9 ничьих).

В итоге чемпион Франции улучшил достижение итальянского "Милана", который никому не уступил в Серии А в сезоне 1991/92/93.

Плюс к рекордному показателю, "парижане" не имеют ни единого поражения в нынешнем французском первенстве как дома, так и в гостях. "Красно-синие" в текущем сезоне Лиги 1 выиграли 24 матча и 6 раз сыграли вничью.

5 апреля футболисты ПСЖ стали чемпионами Франции в рекордный 13-й раз. Спустя 10 дней они завоевали путевку в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Овечкин вошел в топ-10 бомбардиров после стартовых игр Кубка Стэнли-2025
Спорт
15:43, Сегодня
Овечкин вошел в топ-10 бомбардиров после стартовых игр Кубка Стэнли-2025
"Ман Сити" обыграл "Астон Виллу" и вышел на третье место таблицы АПЛ
Спорт
12:43, Сегодня
"Ман Сити" обыграл "Астон Виллу" и вышел на третье место таблицы АПЛ
Назван самый высокооплачиваемый атлет в истории мирового спорта
Спорт
11:43, Сегодня
Назван самый высокооплачиваемый атлет в истории мирового спорта
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: