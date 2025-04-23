ПСЖ установил новый рекорд среди клубов европейских лиг

Лучший футбольный клуб Франции ПСЖ не проигрывает никому на выезде уже 39 матчей подряд, что является рекордом среди команд, выступающих в топ-5 европейских чемпионатов, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 23 апреля парижский коллектив в рамках 29-го тура Лиги 1 сыграл вничью на выезде с "Нантом" – 1:1.

Команда Луиса Энрике установила новый рекорд топ-5 лиг, не проигрывая на выезде на протяжении 39-ти игр подряд (30 побед и 9 ничьих).

В итоге чемпион Франции улучшил достижение итальянского "Милана", который никому не уступил в Серии А в сезоне 1991/92/93.

Плюс к рекордному показателю, "парижане" не имеют ни единого поражения в нынешнем французском первенстве как дома, так и в гостях. "Красно-синие" в текущем сезоне Лиги 1 выиграли 24 матча и 6 раз сыграли вничью.

5 апреля футболисты ПСЖ стали чемпионами Франции в рекордный 13-й раз. Спустя 10 дней они завоевали путевку в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.