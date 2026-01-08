Елена Рыбакина пробилась в свой первый четвертьфинал нового сезона

На крупном женском турнире WTA 500 в австралийском Брисбене стали известны имена первых четвертьфиналисток. К радости казахстанских болельщиков, одной из них стала Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

Лучшая казахстанская теннисистка на пути к 1/4 финала турнира в Брисбене сумела обыграть испанку Паулу Бадозу.

Противостояние пятой и 25-й ракеток мира собрало немало зрителей на центральной арене текущих соревнований. Лидер женской сборной Казахстана показала свой высокий уровень и в двух сетах одолела неслабую соперницу – 6:3, 6:2.

Далее Рыбакиной уже светит место в полуфинале, но для этого ей необходимо переиграть следующую оппонентку, которая станет известна после матча Каролин Мухова (Чехия) – Екатерина Александрова (Россия).

Если Елене только предстоит играть поединок 1/4 финала, то эту стадию в Брисбене 6 января прошла другая казахстанка Анна Данилина.

Лучшая теннисистка страны в парном разряде через считанные минуты уже начнет играть здесь полуфинал. Рыбакина со своей постоянной напарницей Александрой Крунич из Сербии будут противостоять Кристине Букча (Испания)/Эллен Перез (Австралия).