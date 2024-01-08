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Елена Рыбакина обратилась к казахстанским болельщикам

Елена Рыбакина обратилась к казахстанским болельщикам Фото: BrisbaneTennis
Первая ракетка страны Елена Рыбакина после победы на турнире WTA-500 в Брисбене поблагодарила казахстанских болельщиков за активную поддержку, сообщает Zakon.kz.

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7 января Елена Рыбакина в финале соревнований WTA-500 Brisbane International уверенно победила вторую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси (6:0, 6:3). Для обеих теннисисток это был первый турнир в новом сезоне.

Елена Рыбакина стала лишь третьей теннисисткой с 2000 года, проигравшей всего три гейма против соперницы из топ-3 в финале турнира WTA: после Серены Уильямс (Australian Open 2007) и Флавии Пеннетты (Индиан-Уэллс 2014). Также стоит отметить, что наша спортсменка на этом турнире не проиграла ни одной партии. Елена начала свой путь в Брисбене со второго круга, по ходу соревнований она обыграла Оливию Гадеки (Австралия) – 6:4, 6:1, Элизе Мертенс (Бельгия) – 6:1, 6:0, Анастасию Потапову (Россия) – 6:1, отказ и Линду Носкову (Чехия) – 6:3, 6:2.

"Огромное спасибо всем за поддержку, особенно казахстанским болельщикам. Всегда приятно читать ваши сообщения и видеть вас на трибунах в разных уголках мира", – написала Елена у себя в Instagram.

Благодаря успеху в Брисбене Елена Рыбакина поднялась с четвертого места на третье в мировом рейтинге. В качестве призовых первая ракетка страны получила 220 тысяч долларов, а Арине Соболенко досталось 135 000.

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