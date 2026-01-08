"Челси" с новым наставником проиграл сразу же в первой игре
Минувшей ночью лондонский коллектив на выезде уступил "Фулхэму" со счетом 1:2, в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги.
Футболисты "Челси" огорченными покидали стадион "Крэйвен Коттэдж" после точных ударов хозяев в исполнении Рауля Хименеса и Харри Уилсона. А у "синих" один гол в активе Лиама Делапа.
Нужно подчеркнуть, что гости играли в меньшинстве с 22-й минуты, когда защитник Марк Кукурелья получил прямую красную карточку за фол последней надежды.
В итоге "аристократы" потерпели шестое поражение в текущем сезоне АПЛ и занимают восьмое место в турнирной таблице (31 очко).
Не помог "Челси" во встрече с "Фулхэмом" их новый главный тренер – Лиэм Росеньор, который на днях заменил Энцо Мареска.
Некоторые другие результаты 21-го тура АПЛ: "Манчестер Сити" – "Брайтон" 1:1, "Бернли" – "Манчестер Юнайтед" 2:2.