"Челси" с новым наставником проиграл сразу же в первой игре

Победитель клубного чемпионата мира 2025 года по футболу, лондонский "Челси" в последнее время никак не может найти свою игру. "Аристократы" даже сменили главного тренера, но неудачи все же их преследуют, сообщает Zakon.kz.

Минувшей ночью лондонский коллектив на выезде уступил "Фулхэму" со счетом 1:2, в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги.

Футболисты "Челси" огорченными покидали стадион "Крэйвен Коттэдж" после точных ударов хозяев в исполнении Рауля Хименеса и Харри Уилсона. А у "синих" один гол в активе Лиама Делапа.

Нужно подчеркнуть, что гости играли в меньшинстве с 22-й минуты, когда защитник Марк Кукурелья получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

В итоге "аристократы" потерпели шестое поражение в текущем сезоне АПЛ и занимают восьмое место в турнирной таблице (31 очко).

Не помог "Челси" во встрече с "Фулхэмом" их новый главный тренер – Лиэм Росеньор, который на днях заменил Энцо Мареска.

Некоторые другие результаты 21-го тура АПЛ: "Манчестер Сити" – "Брайтон" 1:1, "Бернли" – "Манчестер Юнайтед" 2:2.