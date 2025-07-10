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Спорт

Наставник ПСЖ рассказал о готовности команды к битве с "Челси"

Футбол Комент Энрике, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 17:38 Фото: Instagram/psg
В ночь на 14 июля состоится финал клубного чемпионата мира 2025 года, где сыграют лондонский "Челси" и французский ПСЖ. Подопечные Луиса Энрике планируют положить в свою копилку последний трофей нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

Перед решающим матчем за титул КЧМ-2025 испанский специалист высказался о шансах своей команды в сражении с "аристократами". 

"Мы в одной игре, чтобы переписать историю ПСЖ и выиграть все трофеи на турнирах этого сезона. Это многое значит для нас и для болельщиков, мне приятно работать в этом клубе. Забили более 100 голов и пропустили очень мало. На последнем этапе нас ждет сильная команда – "Челси", которая демонстрирует отличные результаты на протяжении турнира. Теперь важно подготовиться и восстановиться". Главный тренер ПСЖ Луис Энрике

Как уже известно, "парижане" минувшей ночью разгромили испанский "Реал" со счетом 4:0 в  рамках полуфинала клубного чемпионата мира.

А "Челси" в свою очередь днем ранее переиграл бразильский "Флуминенсе" – 2:0.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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