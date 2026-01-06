Официально: Лиэм Росеньор стал главным тренером лондонского "Челси"

41-летний английский специалист Лиэм Росеньор возглавил футбольный клуб "Челси". Контракт с новым тренером подписан до 2032 года, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию 6 января распространила пресс-служба "аристократов". Новый наставник "Челси" до этого тренировал французский "Страсбур", с которым добился заметных результатов.

"Большая честь стать главным тренером "Челси" – клуба с уникальным духом и богатой историей завоевания трофеев. Хочу сохранить данную индивидуальность и создать команду, которая отражает эти ценности в каждой игре, продолжая брать титулы. Благодарю всех за предоставленную возможность и веру в то, что я справлюсь с этой работой. Отдам все, чтобы добиться успеха, которого заслуживает этот клуб". Лиэм Росеньор

Две недели назад ФК "Страсбур" под руководством Росеньора стал победителем общего этапа Лиги конференций УЕФА и досрочно пробился в плей-офф.

"Верю в командную работу, единство, сплоченность и коллективную работу, эти ценности будут лежать в основе всего, что мы делаем. Они станут основой нашего успеха. Рад работать с этой чрезвычайно талантливой группой игроков и персонала, налаживать прочные связи на поле и за его пределами и создавать атмосферу, в которой все чувствуют себя едиными и движимыми одной целью. Испытываю настоящий голод к победам и буду отдавать все каждый день, чтобы помочь команде конкурировать и побеждать на самом высоком уровне, чтобы все чувствовали причастность и гордились тем, что являются частью "Челси". Лиэм Росеньор

Лондонский коллектив сейчас находится на пятой строчке турнирной таблице АПЛ с активом в 30 очков. Свой ближайший матч в чемпионате Англии "синие" проведут в ночь на 8 января в гостях с "Фулхэмом".

Лиэм Росеньор заменил на посту главного тренера "Челси" итальянца Энцо Мареска, который был уволен 1 января.