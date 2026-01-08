#Казахстан в сравнении
Спорт

"Барселона" разгромила "Атлетик" и стала первым финалистом Суперкубка

Футбол Финал Суперкубок, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 10:50 Фото: Instagram/FCBarcelona
В ночь на 8 января в Саудовской Аравии состоялся первый полуфинал Суперкубка Испании, в котором каталонская "Барселона" без особых проблем расправилась с "Атлетиком" из Бильбао со счетом 5:0, сообщает Zakon.kz.

Счет в этом поединке был открыт на 22-й минуте, когда отличился форвард "блауграны" Ферран Торрес. Спустя мгновение Фермин Лопес удвоил преимущество. Вскоре Руни Бардагжи забил третий мяч каталонского коллектива.

Затем наступил звездный момент у бразильца Рафиньи, который отличился дважды и довел результат в этом матче до неприличного – 5:0.

Таким образом, к этому часу серия побед "Барселоны" достигла девяти игр подряд с общим счетом 26:6. В последний раз команда Ханси Флика проигрывала 25 ноября, когда уступила "Челси" (0:3) в Лиге чемпионов УЕФА.

"Нравится то, как команда сыграла, она показала единство. 5:0 – это фантастика, но это всего один матч, в финале все будет иначе. Удалось взять игру под контроль, потребовалось несколько минут на то, чтобы войти в игру, после чего действовали хорошо. Отрабатывали в защите до конца, сохраняя ворота сухими. Ямаль в последние дни ощущал дискомфорт и не мог тренироваться, поэтому не попал в стартовый состав, но он в порядке".Главный тренер "Барселоны" Х. Д. Флик

Теперь "сине-гранатовые" ждут победителя другого полуфинала Суперкубка Испании, где сегодня ночью встретятся два мадридских коллектива – "Реал" и "Атлетико".

Здесь стоит также заметить, что "Барселона" недавно закрыла 2025 год на вершине Ла Лиги.

