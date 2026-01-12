"Барселона" обыграла "Реал" и в 16-й раз стала победителем Суперкубка

В ночь на 12 января в Джидде (Саудовская Аравия) состоялся финал Суперкубка Испании по футболу, где каталонская "Барселона" победила мадридский "Реал" со счетом 3:2. "Блауграна" в 16-й раз в своей истории и второй год подряд выигрывает этот турнир, сообщает Zakon.kz.

"Сине-гранатовые" открыли счет на 36-й минуте, когда отличился Рафинья. Самое интересное началось перед уходом на перерыв: сначала Винисиус Жуниор восстановил равновесие.

Затем Роберт Левандовски вновь вывел "Барсу" вперед, а Гонсало Гарсия во второй раз в этом матче сделал счет равным.

После отдыха Рафинья оформил дубль и принес победу своим коллегам. Победители заканчивали игру вдесятером, Френки де Йонг перед финальным свистком получил красную карточку за грубость в отношении Килиана Мбаппе.

Таким образом, каталонский коллектив защитил статус действующего победителя Суперкубка Испании. А для наставника "Барселоны" Ханси Флика это 11-й трофей в его профессиональной карьере.

К тому же чемпион Испании одержал 10 побед подряд с общим счетом 29:8.

Вингер Рафинья был признан самым ценным игроком прошедшего финала, где забил два гола и сделал результативный ассист.

В итоге вечное противостояние, называемое "эль-класикой", в 105-й раз выиграла "Барселона", в копилке "сливочных" 106 побед, 52 раза команды расходились миром.

