Глава КМГ сменил Ольгу Рыпакову на посту президента Федерации легкой атлетики

В Федерации легкой атлетики Казахстана произошли кадровые изменения. Председатель правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) Асхат Хасенов сменил Ольгу Рыпакову на посту президента федерации, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 января 2026 года заявили в пресс-службе организации:

"Олимпийская чемпионка Лондона Ольга Рыпакова избрана почетным президентом Федерации легкой атлетики Казахстана. В связи с объемом работы, связанной с взаимодействием с международными организациями и сотрудничеством с зарубежными специалистами в качестве члена Международной федерации легкой атлетики, Ольга Рыпакова перешла с должности президента федерации на должность почетного президента".

Ранее Рыпакова в течение одного года занимала пост президента Федерации легкой атлетики РК.

"Президентом Федерации легкой атлетики Казахстана назначен председатель правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз" Асхат Хасенов", – добавили в пресс-службе.

Отмечается, что легкая атлетика является одним из наиболее популярных видов спорта в Казахстане. В настоящее время этим видом спорта на систематической основе занимаются более 360 тысяч человек.

Материал по теме Почему именно Ольга Рыпакова возглавила Федерацию легкой атлетики

Ольга Рыпакова сменила Даниала Ахметова на посту президента Федерации легкой атлетики Казахстана 11 декабря 2024 года.