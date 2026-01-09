#Казахстан в сравнении
Спорт

Глава КМГ сменил Ольгу Рыпакову на посту президента Федерации легкой атлетики

Ольга Рыпакова, Асхат Хасанов, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 17:51 Фото: olympic.kz, kmg.kz
В Федерации легкой атлетики Казахстана произошли кадровые изменения. Председатель правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) Асхат Хасенов сменил Ольгу Рыпакову на посту президента федерации, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 января 2026 года заявили в пресс-службе организации:

"Олимпийская чемпионка Лондона Ольга Рыпакова избрана почетным президентом Федерации легкой атлетики Казахстана. В связи с объемом работы, связанной с взаимодействием с международными организациями и сотрудничеством с зарубежными специалистами в качестве члена Международной федерации легкой атлетики, Ольга Рыпакова перешла с должности президента федерации на должность почетного президента".

Ранее Рыпакова в течение одного года занимала пост президента Федерации легкой атлетики РК.

"Президентом Федерации легкой атлетики Казахстана назначен председатель правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз" Асхат Хасенов", – добавили в пресс-службе.

Отмечается, что легкая атлетика является одним из наиболее популярных видов спорта в Казахстане. В настоящее время этим видом спорта на систематической основе занимаются более 360 тысяч человек.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 17:51
Почему именно Ольга Рыпакова возглавила Федерацию легкой атлетики

Ольга Рыпакова сменила Даниала Ахметова на посту президента Федерации легкой атлетики Казахстана 11 декабря 2024 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
