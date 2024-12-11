Почему именно Ольга Рыпакова возглавила Федерацию легкой атлетики

Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов после итогового заседания Федерации легкой атлетики РК 11 декабря 2024 года опубликовал пост в Instagram, в котором объяснил, почему именно Ольга Рыпакова стала новым президентом федерации, сообщает Zakon.kz.

Глава Минтуризма и спорта напомнил, что в целях реализации поручения президента в настоящее время в спортивной сфере происходят кадровые изменения и перестановки.

"Одним из таких изменений стало назначение на пост руководителя Федерации легкой атлетики Казахстана выдающейся спортсменки, чемпионки Олимпийских игр в Лондоне Ольги Рыпаковой... Ольга Рыпакова – личность, внесшая большой вклад в развитие отечественной легкой атлетики. Уверен, что в будущем она продолжит поднимать казахстанскую легкую атлетику на новые высоты!" – написал Ербол Мырзабосынов.

По его словам, известно, что легкая атлетика является одним из самых популярных видов спорта в нашей стране.

"На сегодняшний день более 360 тыс. наших соотечественников профессионально занимаются именно этим видом спорта. Поэтому необходимо вывести легкую атлетику на новый уровень и повысить ее узнаваемость на международной арене. Сегодня с поста руководителя федерации уходит Даниал Ахметов, возглавлявший ее на протяжении нескольких лет. Благодарю его за проделанную работу. Под руководством Даниала Кенжетайулы наши атлеты добились значительных успехов на международных соревнованиях", – добавил Ербол Мырзабосынов.

Ранее стало известно, что Ольга Рыпакова сменила Даниала Ахметова на посту президента Федерации легкой атлетики.