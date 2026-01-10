#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
509.94
593.88
6.43
Спорт

В чемпионате Казахстана по футболу появится новая команда

Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, матч, футбол, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 18:12 Фото: Zakon.kz
Футбольный клуб Тараз объявил о создании молодежной команды, которая будет выступать во Второй лиге Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает клуб сообщил на своей странице в Instagram.

Как уточнили в "Таразе", в текущем сезоне формируется состав второго дивизиона. Помимо участия в Первой лиге, у города теперь появится собственная команда и во Второй лиге, что расширит возможности для развития местных футболистов.

В клубе подчеркивают, что новый проект станет важным шагом для поддержки молодежи и позволит выстроить путь в профессиональный футбол. В результате команды "Тараза" будут представлены сразу в нескольких турнирах – QJ League, а также во Второй и Первой лигах страны.

А ранее стало известно о том, что сменился главный тренер сборной РК по боксу. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Пять команд идут без потерь после двух туров Чемпионата КПЛ-2023 по футболу
22:42, 10 марта 2023
Пять команд идут без потерь после двух туров Чемпионата КПЛ-2023 по футболу
Команда казахстанского футболиста сыграла вничью в матче европейского чемпионата
04:18, 17 марта 2025
Команда казахстанского футболиста сыграла вничью в матче европейского чемпионата
Игрок сборной Казахстана Оразов будет выступать в чемпионате Дании
21:25, 13 июня 2024
Игрок сборной Казахстана Оразов будет выступать в чемпионате Дании
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: