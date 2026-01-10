В чемпионате Казахстана по футболу появится новая команда

Футбольный клуб Тараз объявил о создании молодежной команды, которая будет выступать во Второй лиге Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает клуб сообщил на своей странице в Instagram.

Как уточнили в "Таразе", в текущем сезоне формируется состав второго дивизиона. Помимо участия в Первой лиге, у города теперь появится собственная команда и во Второй лиге, что расширит возможности для развития местных футболистов.

В клубе подчеркивают, что новый проект станет важным шагом для поддержки молодежи и позволит выстроить путь в профессиональный футбол. В результате команды "Тараза" будут представлены сразу в нескольких турнирах – QJ League, а также во Второй и Первой лигах страны.

А ранее стало известно о том, что сменился главный тренер сборной РК по боксу.