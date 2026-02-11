Ислам Чесноков одержал первую победу в чемпионате Шотландии по футболу

В ночь на 11 февраля в рамках игр Премьер-лиги Шотландии лидер турнирной таблицы "Хартс", за который с недавних пор выступает казахстанский футболист Ислам Чесноков, одержал победу над "Хибернианом" со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

Для экс-игрока "Тобола" эта встреча стала дебютной в чемпионате Шотландии, в которой он помог своему клубу добиться минимального успеха.

Казахстанский хавбек вышел в составе основной команды с первых минут матча и отыграл полтора тайма, после чего был заменен.

Единственный мяч за "Хартс" забил Томаш Магнуссон, который вырвал победу для хозяев поля за минуту до финального свистка.

Благодаря этому успеху команда Чеснокова продолжает оставаться на верхней ступеньке таблицы первенства, набрав 57 очков.

Ближайшие и главные конкуренты в чемпионской гонке, "Рейнджерс" и "Селтик", тоже не дремлют. Они отстают на три и шесть баллов, соответственно, плюс имеют игры в запасе.

Очень важную битву "темно-бордовые" проведут на выезде 15 февраля против самого титулованного клуба страны из Глазго.

Две недели назад "Хартс" без Ислама Чеснокова ушел от поражения в домашнем сражении с "Селтиком".