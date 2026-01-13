#Казахстан в сравнении
Спорт

Роналду забил 959-й гол в ворота лидера чемпионата Саудовской Аравии

Футбол Гол Поражение, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 09:55 Фото: Instagram/alnassr
Поздно вечером 12 января в саудовской Суперлиге по футболу состоялся принципиальный поединок двух клубов из Эр-Рияда – лидеров турнирной таблицы "Аль-Хиляла" и "Аль-Насра", сообщает Zakon.kz.

Команда Криштиану Роналду прибыла в гости к своим землякам, а сам португалец открыл счет в этом матче, забив свой 959-й гол в карьере (817 – на клубном уровне и 142 – в составе сборной).

Однако мяч 40-летнего футболиста разозлил хозяев поля, и после перерыва "Аль-Хиляль" трижды поразил ворота гостей, что принесло им победу – 3:1.

Несмотря на очередную неудачу своих коллег, капитан "Аль-Насра" довел копилку голов до 15 и продолжает лидировать в списке бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии.

Что касается турнирной позиции, то здесь "Аль-Хиляль" оторвался от команды Роналду на 7 очков и по-прежнему занимает первую строчку (38 баллов).

В свою очередь "Аль-Наср" (31) не может выиграть в последних четырех играх: три поражения подряд и ничья.

9 января Криштиану забил свой первый гол в 2026 году.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
