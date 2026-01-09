#Казахстан в сравнении
Спорт

Криштиану Роналду забил 958-й карьерный и первый гол в 2026 году

Футбол 958 Гол Роналду, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 11:01 Фото: Instagram/alnassr
8 января в чемпионате Саудовской Аравии по футболу стартовали матчи 14-го тура. В одной из этих игр знаменитый португалец Криштиану Роналду отметился своим 958-м голом в профессиональной карьере, сообщает Zakon.kz.

Этот гол также стал для капитана "Аль-Насра" первым в наступившем 2026 году. 40-летний форвард удачно пробил пенальти на 81-й минуте игры чемпионата Саудовской Аравии в ворота "Аль-Кадисии".

Однако это взятие ворот не помогло команде Роналду, которая проиграла у себя дома со счетом 1:2.

Здесь стоит заметить, что "Аль-Наср" не может выиграть уже на протяжении трех матчей, два поражения подряд и ничья. И к тому же клуб из Эр-Рияда некоторое время назад потерял первое место в турнирной таблице, где уже царствует основной конкурент – "Аль-Хиляль" (35 очков).

Несмотря на эти неудачи, Роналду с активом в 14 голов лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата.

10 дней назад Криштиану получил награду Globe Soccer Awards-2025 как лучший игрок Ближнего Востока.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
