Роналду забил победный гол и стал главным снайпером саудовского чемпионата
Португальский форвард отличился в ночь на 27 января, когда поразил ворота "Аль-Фатеха" после паса своего напарника Садио Мане на 88-й минуте матча.
Этот гол стал решающим и победным для "Аль-Насра" – 3:1. Для самого Роналду это был 920-й гол в его карьере, из которых 785 мячей на клубном уровне, остальные 135 – за сборную Португалии.
Таким образом, Криштиану отметился четырьмя взятиями ворот в четырех играх 2025 года и он единолично лидирует в списке бомбардиров саудовской лиги.
"Мы не останавливаемся".Криштиану Роналду
39-летний нападающий в поединке с "Аль-Фатехом" забил 14-й гол в чемпионате и немного оторвался от ближайшего конкурента, в лице Александара Митровича ("Аль-Хилаль"), у которого 13 взятий ворот.
Cristiano isn’t happy at FT!— Al Nassr Zone (@TheNassrZone) January 26, 2025
pic.twitter.com/Qe2uKv7DO5
Прошедший матч завершился для Роналду не особо радостно, он получил желтую карточку и система VAR не засчитала его второй гол. Свое недовольство португалец высказал в прямой трансляции этого матча.
Совсем недавно было объявлено, что Криштиану Роналду станет совладельцем "Аль-Насра" с фантастической зарплатой.