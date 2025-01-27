Роналду забил победный гол и стал главным снайпером саудовского чемпионата

Капитан саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду забил 920-й гол в карьере. Он отличился в матче с "Аль-Фатехом" на уровне саудовской Суперлиги, что позволило ему единолично возглавить список снайперов турнира (14 мячей), сообщает Zakon.kz.

Португальский форвард отличился в ночь на 27 января, когда поразил ворота "Аль-Фатеха" после паса своего напарника Садио Мане на 88-й минуте матча.

Этот гол стал решающим и победным для "Аль-Насра" – 3:1. Для самого Роналду это был 920-й гол в его карьере, из которых 785 мячей на клубном уровне, остальные 135 – за сборную Португалии.

Таким образом, Криштиану отметился четырьмя взятиями ворот в четырех играх 2025 года и он единолично лидирует в списке бомбардиров саудовской лиги.

"Мы не останавливаемся". Криштиану Роналду

39-летний нападающий в поединке с "Аль-Фатехом" забил 14-й гол в чемпионате и немного оторвался от ближайшего конкурента, в лице Александара Митровича ("Аль-Хилаль"), у которого 13 взятий ворот.

Cristiano isn’t happy at FT!



pic.twitter.com/Qe2uKv7DO5 — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) January 26, 2025

Прошедший матч завершился для Роналду не особо радостно, он получил желтую карточку и система VAR не засчитала его второй гол. Свое недовольство португалец высказал в прямой трансляции этого матча.

Совсем недавно было объявлено, что Криштиану Роналду станет совладельцем "Аль-Насра" с фантастической зарплатой.