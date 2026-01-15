#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
510.43
594.86
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
510.43
594.86
6.49
Спорт

"Бавария" победила "Кельн" и довела беспроигрышную серию до 17 матчей

Футбол Лидер Бундеслиги, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 16:41 Фото: Instagram/fcbayern
Чемпион Бундеслиги "Бавария" близка к защите своего титула. Мюнхенский клуб минувшей ночью доказал это своей выездной победой над "Кельном" (3:1) в рамках 17-го тура немецкого футбольного чемпионата, сообщает Zakon.kz.

В прошедшем матче счет был открыт хозяевами, когда отличился полузащитник Линтон Майна. Еще до перерыва гости восстановили равновесие усилиями Сержа Гнабри.

А после перерыва преимущество "Баварии" было очень заметным, что воплотилось двумя голами в ворота "Кельна".

Победу чемпиону принесли Ким Мин Чжэ и Леннарт Карл.

Тем самым команда Венсана Компани выиграла 15 из 17 встреч в текущем сезоне Бундеслиги и единолично лидирует в таблице (47 очков), опережая на 11 баллов "Боруссию" (Дортмунд).

На третьей строчке идет "РБ Лейпциг" (32 очка), который 17 января примет у себя "Баварию".

В конце прошлого месяца форвард "красных" Гарри Кейн набрал 100 очков и стал новым рекордсменом Бундеслиги.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Немецкий "Байер" довел свою беспроигрышную серию до 36 матчей
13:07, 11 марта 2024
Немецкий "Байер" довел свою беспроигрышную серию до 36 матчей
"Бавария" стала чемпионом Германии по футболу 11-й раз подряд
23:56, 27 мая 2023
"Бавария" стала чемпионом Германии по футболу 11-й раз подряд
"Байер" одержал невероятную победу на 98-й минуте матча с "Кёльном"
15:57, 06 февраля 2025
"Байер" одержал невероятную победу на 98-й минуте матча с "Кёльном"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: