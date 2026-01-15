"Бавария" победила "Кельн" и довела беспроигрышную серию до 17 матчей

Чемпион Бундеслиги "Бавария" близка к защите своего титула. Мюнхенский клуб минувшей ночью доказал это своей выездной победой над "Кельном" (3:1) в рамках 17-го тура немецкого футбольного чемпионата, сообщает Zakon.kz.

В прошедшем матче счет был открыт хозяевами, когда отличился полузащитник Линтон Майна. Еще до перерыва гости восстановили равновесие усилиями Сержа Гнабри.

А после перерыва преимущество "Баварии" было очень заметным, что воплотилось двумя голами в ворота "Кельна".

Победу чемпиону принесли Ким Мин Чжэ и Леннарт Карл.

Тем самым команда Венсана Компани выиграла 15 из 17 встреч в текущем сезоне Бундеслиги и единолично лидирует в таблице (47 очков), опережая на 11 баллов "Боруссию" (Дортмунд).

На третьей строчке идет "РБ Лейпциг" (32 очка), который 17 января примет у себя "Баварию".

В конце прошлого месяца форвард "красных" Гарри Кейн набрал 100 очков и стал новым рекордсменом Бундеслиги.

