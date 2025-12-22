#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Спорт

Форвард "Баварии" Кейн набрал 100 очков и стал новым рекордсменом Бундеслиги

Футбол Рекорд Бундеслиги, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 15:05 Фото: Instagram/fcbayern
Английский футболист Гарри Кейн за 78 матчей достиг отметки 100 (81+19) очков в чемпионате Германии. В этой гонке нападающий побил рекорд знаменитого голландца Арьена Роббена, сообщает Zakon.kz.

32-летний форвард мюнхенского клуба быстрее всех накопил 100 очков по системе "гол+пас" в истории Бундеслиги.

Здесь надо заметить, что данная статистика ведется за последние 20 лет и к этому часу англичанин стоит на первом месте по этому показателю.

К своему рекорду Гарри добрался после выездного разгрома над "Хайденхаймом" (4:0) , в рамках 15-го тура немецкого чемпионата, где он забил победный гол.

Главный снайпер "Баварии" за свою карьеру сыграл 78 матчей в Бундеслиге, где забил 81 гол и оформил 19 результативных ассистов.

Тем самым Кейн улучшил прежнее достижение, которое принадлежало легенде "красных" – Арьену Роббену.

В свое время представителю Нидерландов для покорения этой вершины потребовалось 119 игр.

Также нужно подчеркнуть, что для самого титулованного клуба Германии это второй исторический рекорд за неделю. 15 декабря команда Венсана Компани достигла планки "50+" голов за 14 туров Бундеслиги.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Гарри Кейн возглавил рейтинг лучших форвардов планеты
10:56, 07 июня 2024
Гарри Кейн возглавил рейтинг лучших форвардов планеты
Гарри Кейн побил 60-летний рекорд Бундеслиги
13:00, 06 ноября 2023
Гарри Кейн побил 60-летний рекорд Бундеслиги
Гарри Кейн объявлен лучшим футболистом Бундеслиги-2025
13:56, 22 мая 2025
Гарри Кейн объявлен лучшим футболистом Бундеслиги-2025
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: