Форвард "Баварии" Кейн набрал 100 очков и стал новым рекордсменом Бундеслиги

Английский футболист Гарри Кейн за 78 матчей достиг отметки 100 (81+19) очков в чемпионате Германии. В этой гонке нападающий побил рекорд знаменитого голландца Арьена Роббена, сообщает Zakon.kz.

32-летний форвард мюнхенского клуба быстрее всех накопил 100 очков по системе "гол+пас" в истории Бундеслиги.

Здесь надо заметить, что данная статистика ведется за последние 20 лет и к этому часу англичанин стоит на первом месте по этому показателю.

К своему рекорду Гарри добрался после выездного разгрома над "Хайденхаймом" (4:0) , в рамках 15-го тура немецкого чемпионата, где он забил победный гол.

Главный снайпер "Баварии" за свою карьеру сыграл 78 матчей в Бундеслиге, где забил 81 гол и оформил 19 результативных ассистов.

Тем самым Кейн улучшил прежнее достижение, которое принадлежало легенде "красных" – Арьену Роббену.

В свое время представителю Нидерландов для покорения этой вершины потребовалось 119 игр.

Также нужно подчеркнуть, что для самого титулованного клуба Германии это второй исторический рекорд за неделю. 15 декабря команда Венсана Компани достигла планки "50+" голов за 14 туров Бундеслиги.