Немецкий "Байер" довел свою беспроигрышную серию до 36 матчей

Футбольный клуб "Байер" продолжает творить историю немецкого футбола. Лидер Бундеслиги добился рекордного показателя, не проиграв ни одной из команд в 36-ти последних играх на европейском уровне, сообщает Zakon.kz.

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"Байер" улучшил свою положительную серию до 36 матчей после того, как 10 марта дома переиграл "Вольфсбург" – 2:0, в рамках 25-го тура Бундеслиги. Авторами голов признаны Натан Телла и Флориан Виртц.

Тем самым, команда Хаби Алонсо с мая 2023 года одержала 31 победу и 5 игр свела к ничье на всех турнирах различного уровня.

Клуб из Леверкузена в последний раз проигрывал 27 мая 2023 года, когда в рамках 34-го тура немецкого первенства уступил на выезде "Бохуму" – 0:3.

До победы над "Вольфсбургом", дружина Алонсо переиграла "Кельн" с аналогичным счетом 2:0, и упрочила свое местоположение в турнирной таблице. К этому часу "аптекари" уверенно идут к "золоту" чемпионата Германии, с активом 67 очков, опережая своего главного конкурента "Баварию" на 10 баллов.

Помимо успешного выступления в Бундеслиге, "фармацевты" нацелены достичь хороших результатов в еврокубках. 15 марта "Байер" на своей арене сыграет с "Карабахом" из Азербайджана, в рамках ответной игры 1/8 финала Лиги Европы.

Первая встреча этих клубов закончилось ничьей 2:2, тогда гости ушли от поражения, уступая по ходу матча – 0:2.