Спорт

В Великобритании прогнозируют победу Рыбакиной в "Уимблдоне" 2026 года

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 07:18 Фото: Instagram/wta
Серебряный призер Олимпиады-2012 в миксте Лора Робсон в эфире TNT Sports спрогнозировала, кто станет чемпионами турниров "Большого шлема" в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, по мнению бывшей британской теннисистки, Открытый чемпионат Австралии выиграют Янник Синнер (в мужском одиночном разряде) и Арина Соболенко (в женском).

"Ролан Гаррос" – Карлос Алькарас и Ига Швёнтек, "Уимблдон" – Карлос Алькарас и казахстанка Елена Рыбакина, а US Open – Янник Синнер и Аманда Анисимова.

Робсон предсказала, что Синнер и Алькарас сыграют друг с другом во всех четырех финалах турниров "Большого шлема" в 2026 году.

Также она считает, что Соболенко вновь финиширует в статусе первой ракетки мира, а у мужчин Синнер потеснит Алькараса с вершины мирового рейтинга.

До этого первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина побеждала на "Уимблдоне" в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в соцсетях активно обсуждают поведение второй ракетки Казахстана Юлии Путинцевой после ее стартовой победы на Australian Open 18 января.

Аксинья Титова
Читайте также
Рыбакина может выиграть турнир "Большого шлема" в 2026 году
08:55, 02 января 2026
Рыбакина может выиграть турнир "Большого шлема" в 2026 году
Экс-первая ракетка мира прогнозируют победу Рыбакиной на Уимблдоне-2025
14:33, 26 ноября 2024
Экс-первая ракетка мира прогнозируют победу Рыбакиной на Уимблдоне-2025
Восхождение королевы. Рыбакина продолжает свой путь на Уимблдоне
17:47, 10 июля 2023
Восхождение королевы. Рыбакина продолжает свой путь на Уимблдоне
