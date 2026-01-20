В Великобритании прогнозируют победу Рыбакиной в "Уимблдоне" 2026 года

Серебряный призер Олимпиады-2012 в миксте Лора Робсон в эфире TNT Sports спрогнозировала, кто станет чемпионами турниров "Большого шлема" в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, по мнению бывшей британской теннисистки, Открытый чемпионат Австралии выиграют Янник Синнер (в мужском одиночном разряде) и Арина Соболенко (в женском).

"Ролан Гаррос" – Карлос Алькарас и Ига Швёнтек, "Уимблдон" – Карлос Алькарас и казахстанка Елена Рыбакина, а US Open – Янник Синнер и Аманда Анисимова.

Робсон предсказала, что Синнер и Алькарас сыграют друг с другом во всех четырех финалах турниров "Большого шлема" в 2026 году.

Также она считает, что Соболенко вновь финиширует в статусе первой ракетки мира, а у мужчин Синнер потеснит Алькараса с вершины мирового рейтинга.

До этого первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина побеждала на "Уимблдоне" в 2022 году.

