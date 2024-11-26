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Экс-первая ракетка мира прогнозируют победу Рыбакиной на Уимблдоне-2025

Динара Сафина дала прогноз на турниры &quot;Большого шлема&quot; Фото: WTA
Россиянка Динара Сафина дала прогноз на турниры "Большого шлема", которые пройдут в следующем сезоне. Бывшая первая ракетка мира предположила, что Уимблдон-2025 выиграет сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

Динара Сафина снова на виду. После завершения карьеры экс-первая ракетка мира, финалистка трех турниров "Большого шлема" на какое-то время пропала из инфополя, как и ее брат Марат. А ведь они до сих пор – единственные брат и сестра, которые были первыми ракетками мира. Но сейчас Динара пробует себя в медиа. Она ведет подкаст с Анной Чакветадзе, а с недавнего времени работает экспертом в команде "Больше".

Динара Сафина в интервью "Чемпионату" выразила предположение, кто выиграет турниры "Большого шлема" в следующем году.

– Кто выиграет "Шлемы" в следующем году?

– Австралия – Синнер и Соболенко. "Ролан Гаррос" – Зверев и пусть будет Мухова. Мне кажется, Швёнтек в следующем году на грунте "Шлем" не возьмет. Уимблдон – у мужчин Алькарас или Данька Медведев, у девушек – Рыбакина. US Open – у мужчин Медведев или Рублёв, у девушек – снова Соболенко, – сказала Сафина в эксклюзивной беседе корреспонденту "Чемпионата" Андрею Панкову.

Сезон 2024 года Рыбакина завершила победой над первой ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь) на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). "Матча престижа" она выиграла со счетом 6:4, 3:6, 6:1. После заключительной игры групповой стадии WTA Finals наша спортсменка рассказала о планах на следующий сезон на пресс-конференции.

"Определенно, моя цель – выиграть турниры "Большого шлема". И главная цель – стать первой ракеткой мира в один прекрасный день… надеюсь, в следующем году", – сказала Рыбакина на пресс-конференции.

В межсезонье к команде Рыбакиной присоединится знаменитый хорватский специалист Горан Иванишевич, который в этом году прекратил сотрудничество с сербским теннисистом – 24-кратным чемпионом турниров "Большого шлема" Новаком Джоковичем – после пяти с лишним лет совместной работы. Он впервые будет тренировать девушку теннисистку.

54-летний Иванишевич – бывшая вторая ракетка мира, чемпион Уимблдона 2001 года. До Джоковича тренировал хорвата Марина Чилича, чеха Томаша Бердыха и канадца Милоша Раонича.

Ранее Горан Иванишевич рассказал, как сложилось его сотрудничество с Еленой Рыбакиной.

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