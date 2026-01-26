Елена Рыбакина шагнула в четвертьфинал австралийского чемпионата
Лидер женской сборной Казахстана легко взяла первый сет со счетом 6:1, затем соперница немного сопротивлялась, но мощь ударов нашей теннисистки принесла ей итоговую победу – 6:3.
На свой успех 26-летняя спортсменка потратила 1 час 17 минут.
Будущая оппонентка Елены по четвертьфиналу AusOpen-2026 пока неизвестна. Она ждет победителя матча между второй ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши и местным квалифайером Мэдисон Инглиз.
Здесь стоит отметить, что Елена Рыбакина осталась единственным нашим участником в одиночном разряде текущих состязаний.
Накануне домой отправили Александра Бублика и Юлию Путинцеву.
Также необходимо подчеркнуть, что прекрасную игру на кортах Мельбурна демонстрирует Анна Данилина, у которой есть шанс побороться в двух категориях парного разряда.