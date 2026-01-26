Елена Рыбакина шагнула в четвертьфинал австралийского чемпионата

Главная надежда казахстанского тенниса на AusOpen-2026 Елена Рыбакина пока четко выполняет свои задачи на турнире. 26 января пятая ракетка планеты без особых проблем разобралась с бельгийкой Элизой Мертенс в рамках 1/8 финала, сообщает Zakon.kz.

Лидер женской сборной Казахстана легко взяла первый сет со счетом 6:1, затем соперница немного сопротивлялась, но мощь ударов нашей теннисистки принесла ей итоговую победу – 6:3.

На свой успех 26-летняя спортсменка потратила 1 час 17 минут.

Будущая оппонентка Елены по четвертьфиналу AusOpen-2026 пока неизвестна. Она ждет победителя матча между второй ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши и местным квалифайером Мэдисон Инглиз.

Здесь стоит отметить, что Елена Рыбакина осталась единственным нашим участником в одиночном разряде текущих состязаний.

Накануне домой отправили Александра Бублика и Юлию Путинцеву.

Также необходимо подчеркнуть, что прекрасную игру на кортах Мельбурна демонстрирует Анна Данилина, у которой есть шанс побороться в двух категориях парного разряда.