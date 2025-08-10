Рыбакина узнала соперницу по третьему кругу турнира в Цинциннати

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в 1/16 финала турнира серии WTA 1000 встретится с бельгийкой Элизой Мертенс (22-я ракетка мира) в Цинциннати (США), сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, в матче второго раунда Мертенс с трудом обыграла 19-летнюю американку Клерви Нгуну (211-я ракетка в мире) со счетом 3:6, 7:6, 7:5.

Теперь за выход в 1/8 финала Элиза сыграет с первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной. Игра пройдет 11 августа.

Против друг друга теннисистки играли шесть раз. В личных встречах лидирует Рыбакина: 5-1.

Ранее мы писали о том, что Елена Рыбакина вернулась в топ-10 WTA, несмотря на поражение в Монреале.