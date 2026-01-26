#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
503.35
590.63
6.62
Спорт

Легенда "Реала" близок к покупке известного футбольного клуба из Ла Лиги

Футбол Покупка Клуба, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 16:36 Фото: Instagram/Sergioramos
Знаменитый испанский защитник Серхио Рамос вместе с несколькими инвесторами договорился о покупке футбольного клуба "Севилья", который ныне выступает в высшем дивизионе испанского чемпионата, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Cadena SER, 39-летний футболист практически достиг соглашения с акционерами "Севильи" о покупке клуба за 450 млн евро.

В данный момент Рамос и его партнеры знакомятся с отчетной деятельностью "красно-белых", с дальнейшим подписанием контракта в течение ближайшего времени.

Фото: Instagram/Sergioramos

Первые шаги в футболе в возрасте 10 лет Серхио Рамос начал именно в детской школе "Севильи", где добрался и до взрослой команды.

Затем он прославился в мадридском "Реале", где прошли его золотые годы. Он практически добился всех титулов.

Год назад 39-летний Рамос был назван лучшим защитником XXI века.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Экс-футболист "Реала" назван лучшим защитником XXI века
17:11, 20 марта 2025
Экс-футболист "Реала" назван лучшим защитником XXI века
Аргентинская "Бока Хуниорс" планирует подписать экс-звезду "Реала"
16:15, 01 ноября 2024
Аргентинская "Бока Хуниорс" планирует подписать экс-звезду "Реала"
Экс-звезда "Реала" удален в матче чемпионата Мексики за удар соперника
17:51, 17 марта 2025
Экс-звезда "Реала" удален в матче чемпионата Мексики за удар соперника
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: