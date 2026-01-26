Легенда "Реала" близок к покупке известного футбольного клуба из Ла Лиги
Фото: Instagram/Sergioramos
Знаменитый испанский защитник Серхио Рамос вместе с несколькими инвесторами договорился о покупке футбольного клуба "Севилья", который ныне выступает в высшем дивизионе испанского чемпионата, сообщает Zakon.kz.
По сведениям Cadena SER, 39-летний футболист практически достиг соглашения с акционерами "Севильи" о покупке клуба за 450 млн евро.
В данный момент Рамос и его партнеры знакомятся с отчетной деятельностью "красно-белых", с дальнейшим подписанием контракта в течение ближайшего времени.
Фото: Instagram/Sergioramos
Первые шаги в футболе в возрасте 10 лет Серхио Рамос начал именно в детской школе "Севильи", где добрался и до взрослой команды.
Затем он прославился в мадридском "Реале", где прошли его золотые годы. Он практически добился всех титулов.
Год назад 39-летний Рамос был назван лучшим защитником XXI века.
