Спорт

Роналду стал совладельцем известного испанского футбольного клуба "Альмерия"

Футбол Покупка Альмерии, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 16:57 Фото: Instagram/Cristiano
Португальская футбольная звезда Криштиану Роналду сделал еще один шаг в качестве бизнесмена, купив 25% акций команды "Альмерия", которая ныне выступает во втором по силе испанском дивизионе, сообщает Zakon.kz.

Этот клуб был создан в 1989 году и сейчас располагается на третьей строчке в Ла Лиге 2 с активом в 48 очков, он отстает от лидирующего "Расинга" всего на два балла за 15 туров до конца чемпионата.

Как информирует Marca, португалец осуществил сделку ​​через свою компанию CR7 Sports Investments, которая занимается всеми его бизнес-проектами и инвестициями.

"У меня давно было желание внести свой вклад в футбол за пределами поля. "UD Almería" – испанский клуб с прочным фундаментом и явным потенциалом роста. Я хочу работать с командой, которая руководит клубом, чтобы поддержать его на следующем этапе развития". Криштиану Роналду

Эти инвестиции также знаменуют возвращение Криштиану Роналду в испанский футбол, хотя теперь уже с административной должности. Его участие происходит спустя год после того, как андалузский клуб был приобретен саудовской инвестиционной группой.

"Очень рады, что Криштиану выбрал наш клуб для инвестиций. Он считается лучшим на поле, прекрасно знает испанские лиги и понимает потенциал того, что мы здесь создаем как в первой команде, так и в молодежной академии".Президент клуба "Альмерия" Мохамед Аль-Херейджи

Роналду поддерживает тесные отношения с главой "Альмерии", который, кстати, и сыграл ключевую роль в переходе нападающего в "Аль-Наср" после скандального ухода из "Манчестер Юнайтед". А теперь Мохамед Аль-Херейджи сумел убедить португальскую звезду приобрести 25% акций андалузского коллектива.

В декабре 2024 года во время церемонии вручения наград Dubai Globe Soccer Awards Криштиану заявил, что если когда-нибудь станет владельцем клуба, то решит изнутри структурные проблемы, которые, по его мнению, преследуют некоторые из крупнейших европейских клубов.

Три месяца назад капитан сборной Португалии на пару с чемпионом UFC Ильей Топурия приобрел долю в испанском промоушене смешанных единоборств.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
