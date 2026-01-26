#Казахстан в сравнении
Спорт

Вторая ракетка мира оценила шансы в матче с Еленой Рыбакиной

Ига Швёнтек, теннис, Рыбакина, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 20:39 Фото: Instagram/iga.swiatek
Вторая ракетка мира Ига Швёнтек поделилась ожиданиями от четвертьфинального матча Australian Open-2026 против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

По словам польской теннисистки, история личных встреч не имеет решающего значения, так как каждый их матч складывается тяжело. Швёнтек отметила высокий уровень игры Рыбакиной и подчеркнула, что для победы ей потребуется максимальная концентрация, сообщает Championat.com.

"Каждый матч – это отдельная история. В каждом матче она была сильной. Ее теннис, безусловно, великолепен. Мне нужно быть готовой на 100%, идти на риск и использовать свой опыт, а также знания, полученные в предыдущих матчах", – заявила Швёнтек на пресс-конференции.

Отмечается, что Швёнтек вышла в четвертьфинал 26 января, уверенно обыграв австралийку Мэддисон Инглис (№168 WTA) со счетом 6:0, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина без особых проблем разобралась с бельгийкой Элизой Мертенс в рамках 1/8 финала.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
