Ига Швёнтек рассказала о сложностях игры против Елены Рыбакиной

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась мнением об игре представительницы Казахстана Елены Рыбакиной и белорусской спортсменки Арины Соболенко, сообщает Zakon.kz.

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Сильнейшая теннисистка мира призналась, что матчи против Рыбакиной и Соболенко всегда напряженные.

"Елена и Арина играют по-разному. Это главное отличие, на котором ты и концентрируешься при выходе на корт. Потому что ты вырабатываешь тактику против них и должна быть готова на 100 процентов. Они обе играют очень интенсивно. Нужно быть в тонусе и полной готовности. Если позволить им показывать свой теннис, они этим воспользуются. Они обе очень сильны. Как видите, у нас друг с другом получаются весьма напряженные матчи. Уровень довольно высокий, и это здорово. Я бы не сказала, что в матчах с кем-то из них лучше настраиваюсь или больше концентрируюсь", - рассказала Швёнтек на пресс-конференции турнира в Дубае.

На прошлой неделе Швёнтек стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В финале соревнований она обыграла лидера женской сборной Казахстана Елену Рыбакину.



